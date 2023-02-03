Перевернутый френч уже становится классикой: тенденции и самые лучшие новинки на весну 2023

Французский маникюр снова в моде. Его классический вариант представляет собой нюдовую основу и белый кончик ногтя. Однако нейл-мастера постоянно экспериментируют с этим стилем и придают ему новые черты. Одним из популярных трендов стал перевернутый французский маникюр. При нем мастер создает белый или цветной рисунок не на кончике ногтя, а около кутикулы. В статье мы поведаем о тенденциях и покажем лучшие новинки перевернутого френча на весну 2023 года.

Нюдовый с золотистой кутикулой

Многие женщины любят нюдовый маникюр. Он смотрится естественно и элегантно. Но если вы хотите создать более праздничный образ, то добавьте к пастельному лаку немного блеска.

Покрасьте ногти в пастельно-бежевый цвет. Создайте около кутикулы блестящую золотистую полоску. Вы можете сделать ее толстой или тонкой, в зависимости от того, сколько блеска вы хотите придать своим ногтям.

Перевернутый классический френч

Существуют разнообразные вариации классического и перевернутого французского маникюра. Но ничто не сравнится с традиционным френчем. Этот тренд выглядит настолько утонченно и естественно, что никогда не выйдет из моды.

Покройте ногти нюдовым светло-розовым цветом, а около кутикулы создайте тонкую белую полоску. Такой вариант идеально подходит для любой формы ногтевой пластины, в том числе и для короткой.

Оранжевый

Покройте ногти нюдовым лаком. Дополните маникюр светло-оранжевой полоской около кутикулы. Этот мягкий и красивый оттенок выделяется на пастельном фоне. У вас получится лаконичный и элегантный маникюр.

Светло-оранжевый цвет идеально подходит для весны и лета. Но вы можете использовать его и в холодный сезон, чтобы добавить в дизайн ногтей солнечные оттенки.

Темно-красные листья

Если вам нравится необычный нейл-арт, то проявите творческий подход к френчу. Украсьте область около кутикул рисунком в виде темно-красных листьев. Это отличный способ сделать перевернутый френч более оригинальным и уникальным.

Розовый с серебристым

Если вам нравится классический перевернутый френч, но вы хотели бы сделать его более нарядным, то добавьте немного мерцания. Нанесите на ногти бледно-розовую основу. Создайте около кутикул линию с помощью серебристого лака со светоотражающими частицами. Такой маникюр выглядит сдержанно, и в то же время гламурно.

С золотистыми горошинками

Перевернутый французский маникюр необязательно должен включать в себя сплошную линию около кутикулы. С помощью золотистого лака вы можете создать у основания ногтевой пластины маленькие горошинки. Такой декор можно расположить на всех ногтях или на нескольких акцентных пальцах.

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Золотой лак создает контраст с кремово-розовым фоном. Такой дизайн выглядит нарядно и изысканно.

Коралловый с золотом

Этот потрясающий маникюр создает атмосферу тропического отдыха. Коралловый лак великолепен сам по себе. Но его сочетание с золотой полоской возле кутикулы позволит вам выделиться из толпы.

Сделайте золотую полоску достаточно толстой. Это создаст красивый контраст между двумя цветами.

Васильковый со светло-синим

Этот маникюр добавит в ваш образ больше ярких красок. Если вы хотите создать смелый дизайн, то вам необязательно украшать ногти стразами, блестками и декором. Используйте в качестве основы лак насыщенного василькового цвета. На двух акцентных ногтях нарисуйте полоску светло-синего оттенка. Такой маникюр смотрится интереснее, чем однотонный.

Серебристый с черным

Этот нарядный маникюр подходит для особых случаев. Используйте в качестве основы серебристый лак с блестками. Создайте около кутикулы тонкую черную линию и немного продолжите ее по боковой стороне ногтя. Она будет выступать в качестве контура и подчеркнет блестящий фон.

С глазированными ногтями

Маникюр “глазированный пончик” станет один из главных трендов 2023 года. Он будет выглядеть еще более эффектно, если вы скомбинируете его с перевернутым френчем.

Создайте маникюр “глазированный пончик”. Используйте для этого полупрозрачный лак и блестящую пудру для втирки. Затем создайте у основания ногтя белую линию. “Глазированный” маникюр и френч будут гармонично дополнять друг друга.

Заключение

Перевернутый френч с каждым годом набирает популярность и скоро станет классикой. Это лаконичный и минималистичный маникюр, который сочетается с любой одеждой и украшениями.