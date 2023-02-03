 

Минюст включил в реестр иноагентов блогера Соболева

03.02.2023, 22:30, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Минюст пополнил список иностранных агентов, добавив в него видеоблогера Николая Соболева, следует из материалов министерства.

Это сделано из-за его высказываний против граждан РФ и специальной военной операции на Украине, а также за поддержку самой Украины, передает ТАСС.

Также указано, что Соболев распространял материалы, созданные другими иностранными агентами.

Неделей ранее сообщалось, что в список иноагентов включили лидера музыкальной группы Little Big Илью Прусикина и певицу Монеточку. 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.08.20 / В обмен на вагнеровцев Кремль может начать военную операцию по оказанию помощи Лукашенко

02.02.21 / Дело Шеремета: Антоненко оставили под стражей еще на два месяца

12.02.21 / Виктор Бондарь: Время на подготовку к прививке от COVID-19 упущено

06.10.21 / “Читать тебя противно. Отписался”. Богдан назвал ошибкой свое предложение внести Богуцкую в список “Слуги народа”

25.11.22 / Песков: Об отчуждении Крыма не может быть и речи

21.10.20 / Палица: Коррупционные схемы и отсутствие государственной поддержки не дают развиваться отечественному производству

08.07.21 / Археологи нашли в Египте древнюю гончарную мастерскую

14.06.21 / Число пострадавших при пожаре на АЗС в Новосибирске выросло до 16 человек

16.08.20 / Умер младший брат Дональда Трампа

25.08.21 / “Впереди длительное лечение”. Мозговая впервые озвучила свой диагноз

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика