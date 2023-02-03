Минюст включил в реестр иноагентов блогера Соболева

Минюст пополнил список иностранных агентов, добавив в него видеоблогера Николая Соболева, следует из материалов министерства.

Это сделано из-за его высказываний против граждан РФ и специальной военной операции на Украине, а также за поддержку самой Украины, передает ТАСС.

Также указано, что Соболев распространял материалы, созданные другими иностранными агентами.

Неделей ранее сообщалось, что в список иноагентов включили лидера музыкальной группы Little Big Илью Прусикина и певицу Монеточку.

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