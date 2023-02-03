В Москве для участников олимпиады «Я – профессионал» стартовал образовательный «Энергофорум»

Образовательный «Энергофорум» в области энергетики объединил студентов, которые заинтересованы в развитии этой сферы в России. Форум собрал на одной площадке 19 студентов из 14 вузов страны. Участники представляют семь федеральных округов, 12 регионов, в том числе ЛНР.

В Москве состоялось открытие образовательного форума «Энергофорум» Национального исследовательского университета «МЭИ» в рамках Всероссийской олимпиады студентов «Я – профессионал», говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

В течение трех дней студенты будут обсуждать проблематику самых актуальных отраслевых задач в сообществе единомышленников. «Я – профессионал» – один из флагманских проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей». Олимпиада реализуется при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ. Организаторами «Энергофорума» выступили олимпиада «Я – профессионал» и ПАО «Россети».

Первый проректор ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» Владимир Замолодчиков сказал, что по итогам процесса отбора были охвачены почти все регионы нашей страны: от Дальнего Востока и Поволжья до Центральных и новых регионов.

Директор Ассоциации организаторов студенческих олимпиад «Я – профессионал» Валерия Касамара поделится в рамках мероприятия с участниками результатами комплексного анализа рынка труда от начала XX века до современных трендов. По ее словам, конкурс на форум составил почти пять человек на место.

«Надеюсь, что в течение нашего мероприятия вы найдете ответы и решения на все вопросы и задачи, которые будут поставлены перед вами, и оставите в своих сердцах самые лучшие впечатления после окончания форума. А по завершении вашего обучения в будущем станете работниками нашей компании», – сообщил директор Учебного центра ПАО «Россети Московский регион» Олег Трофимов.

Для участников форума проведут экскурсию в интерактивный музей площадки, на которой проходит форум – ПАО «Россети Московский регион». Также состоится практикоориентированная игра на командообразование.

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