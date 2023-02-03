Чиновников Госснабжения Латвии заподозрили в присвоении 300 тыс. евро, выделенных на «стену» на границе с Белоруссией

Прокуратура Латвии заподозрила чиновников Государственного агентства снабжения в присвоении более 300 тыс. евро на поставках некачественной колючей проволоки для возведения забора на границе с Белоруссией, сообщил пресс-центр прокуратуры республики.

Фигурантами дела о злоупотреблении служебным положением при закупках и поставках некачественной колючей проволоки (так называемых спиралей Бруно) для нужд пограничников стали руководители Государственного агентства снабжения Латвии, в том числе директор ГАС Рамоне Иннусе, руководитель департамента развития инфраструктуры Оскау Дзиркалис и еще три чиновника, информирует EADaily.

По версии прокуроров, организованная группа мошенническим путем присвоила более 300 тыс. евро, поставив заказчику 25 километров колючей проволоки Concertina. Она закупалась по низкой цене, поскольку не соответствовала установленным характеристикам. Забор на границе Латвии с Белоруссией, длиной 173 км, планировалось закончить к 2024 году.

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