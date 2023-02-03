Мнение: Об играх в танчики… «Леопарды» и «Абрамсы» — накрылись?

Теперь уже совершенно точно ясно, никакие «Леопарды» с крестами, наследники хвалёных «Тигров» и «Пантер», никакие нашпигованные урановой бронёй «Абрамсы» не страшны для российских военных. Против них появилось новое грозное оружие — о чём на концерте в Волгограде честно предупредил нынешний президент России, верховный главнокомандующий Владимир #Путин.

И оно даже было испытано в деле!

О чём столь же честно сообщил молодой российский генерал, настоящая восходящая звезда отечественной военной мысли. К его авторитетным заявлениям нельзя не прислушаться.

Номер один. «Я лично убедился в качестве и надежности новой техники, которую в ближайшее время получат наши силовые подразделения. Это новые “Уралы”, закупленные на средства РОФ имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова. Министерство обороны России укомплектовало их 23-миллиметровыми зенитными установками “Шилка”. Их скорострельность достигает 2000 выстрелов в минуту. С ними нашим бойцам не будут страшны ни “Леопарды”, ни всякие там “Абрамсы”».

Ну, с «Шилкой» 1960-х годов против современного основного танка #НАТО — это, безусловно, инновация в военной тактике. Однако не «Уралом» единым. В современных боевых действиях важно комплексное применение различных систем вооружений. И тут просто необходимо ознакомиться с заявлением…

Номер два: «В зоне проведения специальной военной операции идёт генеральная репетиция уничтожения хвалёных “Леопардов” и “Абрамсов”… Бойцы спецназа «АХМАТ»… уничтожили в районе населённого пункта Весёлое ДНР МТ-ЛБ иностранного производства… Репетиция прошла без заминок. Наши бесстрашные воины успешно набивают руку. Они в ожидании новых мишеней».

Так-то оно, конечно, да. «На каждый “Абрамс” и “Леопард” найдётся свой российский “Корнет”», кто бы спорил. Только вот многоцелевой транспортёр-тягач лёгкий бронированный, он же МТЛБ, он же «Мотолыга», даже в украинской модификации МТ-ЛБМШ, немножечко так, буквально «совсем чуть-чуть», уступает любому танку и по вооружению, и по бронированию. Лёгкая стальная броня, усиленная кевларовой тканью, защищает в лучшем случае от пуль, а 30-мм автоматическая пушка ЗТМ-1, аналог советской 2А72, всё же «капельку» отличается по характеристикам от 120-мм орудия Rheinmetall Rh-120. Что касается «Корнетов», то их система управления по лазерному лучу требует, чтобы цель оставалась в пределах видимости пускового устройства до попадания ракеты. И это налагает определённые ограничения на боевое применение ПТРК.

Словом, «репетиция» — репетицией, но ещё неизвестно, кто в итоге окажется мишенью на реальном поле боя.

С другой стороны, как минимум один «Абрамс» из «Корнета» всё же был уничтожен и ещё 28 — более или менее серьёзно повреждены в ходе гражданской войны в Сирии. Так что шансы остаются хоть у корнета, хоть у генерала. Если он решит лично поприсутствовать…

Короче, с такими военными гениями — и сам чёрт не брат?

Ахмад — таки сила?

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