Мнение: Смысл и суть русского колониализма

На прошлой неделе в русскоязычных сетях наделало шуму эссе американского профессора математики (родом из Кишинева) Вадима Ольшевского «О молдавском национализме и русском колониализме», которое и я выложил в своем ЖЖ. В моем «сапожнике» статья Ольшевского тоже имела успех, о чем говорит хотя бы количество комментариев к нему – более полутысячи.

Еврей-профессор – русский имперец

Ольшанского так активно комментировали из-за того, что он, «хоть и из Америки», неожиданно оказался весьма благожелательно настроенным не только к Молдавии (своей все-таки родине), но и к советскому вкладу в развитие Молдавии. Вместо того, чтобы клеймить русское имперство или превозносить самобытный народ МССР, он был настроен разобраться, не принимая заранее ничью сторону – ни молдавских «националистов», ни русских (советских) «интернационалистов».

Вадим в Кишиневе не просто провел всё свое детство и юность еще при советской власти; он успел там закончить вуз, то есть – получить высшее образование. И он режет правду-матку как есть. Признаёт, что до прихода соввласти (то есть до 1940 года) «Молдавия была отсталой аграрной провинцией»; честно описывает, что именно под властью советских коммунистов в Молдавии появилось то, чего там никогда не было – высшие учебные заведения, промышленные предприятия («крупные заводы, такие как тракторный, Виброприбор, Микропровод и др.»), свой театр, своя киностудия «Молдова-фильм», своя Академия наук и т.д.

Не забывает Вадим также упомянуть, что для выходцев из Молдавии существовали всякие преференции и льготы на республиканском и всесоюзном уровне, были «квоты» в издательствах для молдавских писателей и поэтов: «ежегодные «три книги в Советском Писателе, две книги в Молодой Гвардии».

Вадим также, не боясь обвинений в «выгораживании Советской власти», констатировал, что и «коренную национальность», т.е. молдаван и гагаузов, в Молдавии отнюдь не зажимали, наоборот, как-то даже нарочито давали ей прямую дорогу в органы управления: «преимущество при приеме на руководящие должности получала коренная национальность. Практически на всех командных постах были молдаване».

Фактически Ольшевский рисует такую картину (всячески оговариваясь, что он не страдает «имперским мышлением» и «не льет воду ни на чью мельницу», а просто излагает факты): захватившие Молдавию советские коммунисты (что на языке национальных дискурсов в бывших советских республиках, да и во всем мире, нынче практически идентично слову «русские») просто построили ей «под ключ» промышленность, культуру, науку, систему высшего, да и среднего образования, причем всё – на двух языках, русском и молдавском; построили – да еще и практически отдали в управление местным, преимущественно молдаванским же кадрам. Что согласитесь, выглядит просто как какая-то благотворительность.

Но результатом всего этого, по Ольшевскому, стал невиданный всплеск «национального молдавского (плавно переходящего в румынское) самосознания» местного народонаселения, причем – с очень отчетливым привкусом антирусских настроений. Ольшевский (его хобби – писательство) описывает «молдавский национализм» с ощутимым до сих пор ужасом и не скрывает, что он стал одной из причин, побудившей его срочно «смазать лыжи» и эмигрировать из Молдавии вскоре после 1991 года сначала в Израиль, а потом в США.

В итоге Вадим делает шокирующий всех обличителей «русского имперства» вывод – что этот, виденный им лично «колониализм» был… какой-то не такой. Ольшевскому даже не хочется определять его словом «колониализм», он желает, чтобы подобрали какое-то другое слово. Вот его ключевой абзац:

«…присоединение Молдовы к СССР очень трудно охарактеризовать как колониализм сродни британскому или испанскому. Не было выкачивания ресурсов. Не было ущемления молдавской культуры. Не было подчинения по типу метрополия/колония. Было что-то другое. Это другое может вам нравиться или нет, но упрощать явление классификацией колониализм – это ненаучно. Тут нужен иной термин.

К слову сказать, СССР включил в себя разные территории. От стран Балтии с устойчивой европейской системой государственности, до территорий Средней Азии, где кое где даже государственности не было. И мне кажется, что характеризовать эти присоединения одним термином, таким как колониализм, нельзя. Это были, наверное, разные явления. Словом, это надо изучать всесторонне, а не клеить неверные штампы».



Вот на этом месте и хотелось бы остановиться, чтобы дать ответ – что это за колониализм такой? А если не колониализм – то что?

Русские националисты тоже негодуют

В этом своем восприятии «русского/советского колониализма» Вадим Ольшевский (еврейпрофессор из США) странно смыкается… с олдовыми «идеологами русского национализма», такими, как, например, Константин Крылов или Егор Холмогоров. Они всю жизнь приводили примерно те же факты и так же возмущались таким «благотворительным колониализмом» в отношении других советских республик – правда, с других позиций, нежели Ольшевский: Ольшевскому не нравилось само слово, а крыловы-холмогоровы как раз требовали, чтобы этот «колониализм» стал «нормальным» – то есть таким, про который они читали в учебниках, «как британский или испанский»: с угнетением и разорением аборигенов, выкачиванием ресурсов, особым статусом «колонизаторов» (в роли которых они видели себя и вообще «всех русских») – в общем, «чтобы был хардкор!» В этом, на взгляд крыловых-холмогоровых, т.е. в грабеже, угнетении и вывозе ресурсов, и заключалась бы «подлинная любовь к русскому народу».

«Руссо националисто» традиционно видели в «советском колониализме» ровно противоположное тому, о чем говорили те же молдавские националисты: тоже «заговор», но против не молдавского, а, наоборот, русского народа – которого некие злые силы ВЫНУЖДАЛИ, вместо грабежа и вывоза молдавских богатств на Русь-матушку, в деревню Малые Поныри – наоборот, ввозить в Молдавию ресурс из России и строить на них там молдавскую промышленность, культуру и науку. «Доколе??» – грозно (в отличие от Ольшевского) спрашивали, рисуя подобные ситуации, неистовый Константин Крылов или (тоже покойный) Егор Просвирнин. Боль за деревню Малые Поныри, которая так и оставалась веками не только без бесплатного молдавского вина, но даже без газа, канализации и водопровода, двигала пером русских националистов, вместе с американским профессором недоумевающих над несуразностью «русского имперства», когда ресурсы «метрополии» уходят «из», а не «в».

В принципе, Молдавия в эссе Ольшевского необязательна – она появилась там только потому, что сам Вадим оттуда родом. Но примерно так же он мог бы написать, если б приехал в Америку не из Молдавии, а, допустим, Туркмении. Или Таджикистана. Или Киргизии. Или даже, страшно сказать, из Латвии. Во всех «бывших советских республиках» вклад СССР как минимум в развитие индустрии достаточно весом, а кое-где она построена им практически «с нуля». Советский Союз действительно интенсивно строил на своих окраинах самые разные предприятия – с этим невозможно спорить.

Правда, трудно обойти вниманием и парадоксальный факт, на который тоже указывает Ольшевский в своей записи: что после выхода из СССР в республиках почти все построенные там при совке предприятия… закрылись. «Вскоре Молдова объявила о своей независимости, что привело к экономическому и культурному коллапсу. Заводы закрылись, в их зданиях открыли торговые центры. Нет ни тракторного завода, ни Микропровода, ни Виброприбора, ни телевизионного завода» – пишет Ольшевский. То же можно сказать и про большинство других республик бывшего СССР. Информация такого рода вызывает злорадство в самой России и стоическое равнодушие в этих республиках. «Да, закрылись – ну и что такого? Зато мы БЕЗ ВАС теперь!» Но все ж интересно – а почему? Почему «плоды советского колониализма» как-то быстро протухли с прекращением этого самого колониализма? Почему они не благоухают по сей день?

Загадка русского колониализма

Так все же – что это было? Может, это действительно была благотворительность? Или в самом деле «таинственный заговор против русского народа» (тм)? Или все ж какой-то доселе невиданный «очень хитрый план коварных русских»?

Как ни странно, последняя догадка ближе всего к истине. Собственно, и сам Ольшевский (сказывается четкий ум математика!) подошел к разгадке очень близко, практически собрал все составляющие паззла. Буквально «знал все буквы, но не сумел прочесть слово». Возможно, его подвел просто недостаточный опыт жизни в самой «корневой» России, расслабила благодатная Молдова с ее жарким и мягким климатом.

Правда, и вроде как «коренные русаки» Крылов и Холмогоров тоже недопетрили, в чем причина «заговора» и кто его автор. Проблема, видимо, в том, что «свой народ» они недостаточно чувствуют – обычная беда «профессиональных русских», что заодно объясняет, почему «профрусские» так никогда и не смогли достичь подлинной популярности у «просто русских», а главное – не смогли проникнуть в суть Русской Национальной Идеи.

Зато Русская Национальная Идея (сокр. РНИ) хорошо знакома постоянным читателям моего блога. Напомню ее чеканную формулировку: «Русским не нравится жить в России». Если мы будем держать ее в голове – все «непонятки» описанного Вадимом русского колониализма (оно же Русское Имперство) встанут в систему и чудесным образом разрешатся.

Русское «имперство» действительно нетрадиционное, и поэтому сильно отличается от британского, испанского или другого прочего. Да, принцип «обычного» колониализма – «всё в дом», то есть «колонии должны кормить и содержать метрополию». Потому и «грабеж колоний», описанный еще Марксом и кучей обличителей до него и после него. И именно поэтому тот же Крылов, помнится, особенно бесновался по поводу строительства Нурекской ГЭС высотой 300 м, «второй по высоте в мире», «самой мощной гидростанции в Средней Азии» и т.д. и т.п. Советский Союз (уже незадолго до своей гибели) в самом деле вбухал в строительство этой невероятной ГЭС поистине чудовищные деньги – и Крылов, казалось бы, вполне резонно плакал, вспоминая те же бесчисленные и заброшенные малые и большие поныри по всей «глубинной России», которым бы эти деньги очень и очень пригодились – но почему-то оказались навеки залиты в бетон в каком-то далеком Таджикистане…

А ведь ответ – на поверхности. Он прост, как правда. Авторство «заговора против русских» принадлежит самому русскому народу (тм). А деньги в Малые (равно как и в Большие) Поныри не вливаются по элементарной причине – потому что это гиблое место. Вот и всё. ГИБЛОЕ МЕСТО – в представлении самих русских. Специфика русской «метрополии» заключается в том, что из этой метрополии хотят сбежать в первую очередь сами «хозяева». Куда? Да куда угодно – лишь бы южнее. В более благодатные места.

Оттого и «колониализм» такой… своеобразный. Причем надо отметить – он по-своему честный. По сути, он представляет собой сделку: мы вам, практически «под ключ» – новую промышленность, культуру, образование, науку. С учетом ваших национальных традиций, вашего языка, вашего участия в управлении, что вы, что вы! А взамен… Ну что взамен? Всего-то пустячок – вам всего лишь придется немного… потесниться. Только и всего!

Такое вот комплексное, безотходное производство: Россия (под именем Советский Союз) распространяется на преимущественно аграрные, довольно слабо заселенные и БОЛЕЕ ТЕПЛЫЕ территории (где, впрочем, уже давно традиционно проживают другие народы) – строя там новые, передовые (во всяком случае, для этих территорий) предприятия; а поскольку местные жители не горят желанием на них устраиваться, да их и недостаточно – работать на этих предприятиях приезжают… русские. Из недр глубинной Руси. Создаются новые города и поселки, населенные преимущественно русским (пришлым) населением. Национальный баланс на территории незаметно, но постоянно смещается в сторону русских и русского языка.

В этом СМЫСЛ всего русского колониализма. Все же странно, что Ольшевский это не понял. Его главная идея – СДВИГ. Буквально – ПЕРЕЕЗД всей «метрополии» южнее, к солнцу и морю. Подальше от снегов и льда, на более плодородные и благоприятные земли. В этой логике ничего «вывозить» с территории «колонии» и не надо – зачем?! И так же объясняется «парадокс», который бесил и ставил в тупик – десятилетиями! – русско-национальных «мыслителей» круга газеты «Завтра» – как же, типа, так получается, что «у нас, у русских, Последняя Империя, но при этом наша метрополия под названьем Русь хиреет и приходит в запустение, а наши как бы колонии – процветают!»

Всё логично, если понимать РНИ (Русскую Национальную Идею).

Застой, который убил империю

И тут – следующий интересный вопрос. Ну ладно, допустим, все так и есть. Описана довольно стройная и логичная схема своеобразного «обмена» в весьма своеобразной «Русской империи», которая пряталась под названием «Советский Союз»: русские нацокраинам – производство и развитие их культуры, те взамен русским – возможность «мягкого переселения» в свои более теплые и благодатные края. Казалось бы – гармония! Что же тогда случилось? Откуда (красочно описанный Ольшевским) внезапный резкий подъем «национального самосознания» в этих краях, замешанный (чего уж греха таить) на – прежде всего – внезапно вспыхнувшей ненависти ко всему русскому? Ольшевский: «Лучший молдавский поэт Григоре Виеру написал стихотворение с такими строчками: «Если русский попросит у тебя кусок хлеба, дай ему кусок динамита».

Поэтесса Леонида Лари написала: «Пусть у меня будут руки по локти в крови, но я вышвырну оккупантов, пришельцев и манкуртов за Днестр, я их выброшу из Транснистрии, и вы – румыны – настоящие хозяева этой многострадальной земли, получите их дома, их квартиры вместе с их мебелью…».

С чего вдруг? Что случилось? Ольшевский не скрыл своего недоумения – откуда это взялось? А ведь если добавить масштаба – примерно аналогичный «подъем национально-освободительных движений» произошел примерно в это время буквально по ВСЕМ республикам б.СССР, с похожими лозунгами, в которых наиболее ощутимо звучал рефрен «Русские, убирайтесь!»

При этом очевидно, что на рубеже 70х-80х в собственно характере ползучей и очень мягкой «русской экспансии» на юго-восточные окраины ничего принципиально не менялось: она, по всей видимости, не стала ни более жесткой, ни более напористой. Не произошло и какой-то там «смены парадигмы» типа того, что руководство СССР внезапно «передумало» и решило все ж начать «грабить республики» по примеру «настоящих колонизаторов». И тем не менее – всплеск окраинного национализма наглядно показал, что произошло некое «нарушение условий контракта», как будто Центр (русские) что-то перестал выполнять… Но что – если на деле Центр всё делал как раньше?!

В этом недоумении (да и что скрывать – обиде!) пребывают с тех пор многие (если не большинство!) русских по всей территории все еще необъятной РФ. Главный вопрос – ЗА ЧТО?? Ведь мы же ничего не сделали!! Наверно, надо сказать прямо – истоки сегодняшнего невероятного подъема в РФ крайне злобного русского «ресентимента» лежат именно там, в тех временах «зарождения национально-освободительных движений в республиках СССР».

Хотя и в данном случае ответ на вопрос достаточно ясен, как говорится – не бином Ньютона. Основных причин две: одна – глобального характера, вторая – характеристика момента, но обе – определяющие и непреодолимые.

Первая вообще очевидна уже по сути самой «колониальной сделки», ее условия «а вам надо будет потесниться». Ясно, что это условие для республик в долгосрочной перспективе было невыполнимо – так как они сами были слишком малы, а в России на тот момент уже было 130 миллионов человек. Сколь угодно мягкое переселение должно было прерваться в какой-то момент – просто потому, что в новых краях должно было «начать заканчиваться» место. Попросту говоря – 130 миллионов русских могли бы разместиться на территории Молдавии разве что стоя, плечом к плечу. Это – естественный ограничитель; но, конечно же, «датчики безопасности», встроенные (видимо) в биос каждой нации, должны были взреветь значительно раньше – тогда, когда местные «нацкадры» должны были почуять угрозу не то что переселенности, но даже просто полной ассимилляции.

Возможно, на территориях просто началось переполнение (в любом случае неизбежное)?

Но была, по всей видимости, и вторая, «сиюминутная» причина, и она из нашего времени также вполне очевидна: это ВЫРАВНИВАНИЕ. Кто жил тогда – тот помнит: где-то как раз к исходу 70-х культуртрегерские и индустриальные усилия Советского Союза по всем «отсталым окраинам» в общем, можно сказать, «увенчались успехом» – то есть по всей территории СССР всё стало достаточно однотипно. Везде – похожие города, похожие заводы, похожая одежда, похожие «гонки за дефицитом»… И название тому времени сама же КПСС дала весьма ёмкое и точное: ЗАСТОЙ.

То есть причина внезапной ярости в отношении «русских» на самом деле прозрачна – просто она очень болезненна для русского самосознания и русской самооценки, и поэтому мы ее склонны сразу отбрасывать. Лучше всего ее описал классик Жванецкий (коллега Ольшевского по юмористическому цеху). У него была миниатюра про мужчину, который очаровал девушку своим умом и обширными познаниями – до такой степени, что та стала им бесконечно восхищаться и слушать открыв рот. Финал у истории печальный: поговорив так неделю-другую, умный мужчина в конце концов выдохся и в отчаянии прокричал: «Закрой рот, дура, я уже всё сказал!!»

С русскими и с их (нашим) колониализмом произошло нечто аналогичное: как раз где-то в 70е выяснилось, что мы «уже всё сказали». Предприятия (какие-никакие) построили, культурку (какую-никакую) развили… и дальше всё. Исчерпался импульс. В «сделке» просело первое звено: получалось, что «нацкадры» должны были продолжать «тесниться», пропуская русских к себе… но в обмен на что?! И дело осложнялось, как бывает, обострившейся конкуренцией: еще южнее находился ЗАПАД, и «нацкадры» резонно сравнили, что может дать он и что дают русские – начав склоняться в понятно какую сторону.

Вот и всё «русское имперство». Оно имело смысл до тех пор, пока русские со своими тракторами Беларусь» и суперучеными Ландау с Капицей действительно были на шаг-два впереди, осуществляя свою мягкую экспансию и реально НЕСЯ поглощаемым народам свет и плоды какой-никакой цивилизации. Но так было до тех пор, пока не иссяк порыв, пока улитка не догнала Ахиллеса. Когда догнала – Ахиллес оказался не нужен, более того – докучлив и чересчур простоват, как старый лысый любовник.

Явление, которое погубило русский колониализм и русское имперство – застой. Застой, который начался в России в 70е… и продолжается, собственно, по сей день. Финита ля комедия.

Почему молдаване побежали в Румынию, какое у них преимущество перед нами?? Да никакого, кроме одного, но существенного: они не будут переселяться в Молдову, им и в Румынии неплохо.