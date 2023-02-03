 

“Огромный временной отрезок”: Резник признался в тайной связи с Пугачевой

03.02.2023, 21:45, Разное
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Многие поэты и композиторы, которые сочиняли песни для отечественной эстрады, мечтали, чтобы их композиции исполнила Алла Пугачева. Народная артистка СССР пользовалась огромной популярностью, поэтому любая песня в ее исполнении могла стать хитом и принести славу авторам. Писал для Примадонны и Народный артист России Илья Резник.

Долгое время между звездами были довольно теплые дружеские взаимоотношения, но однажды поэт и певица стали чуть ли не врагами. Когда Илья Резник разводился, Алла Пугачева позволила себе влезть в чужую личную жизнь. Мало того, что она не поддержала своего друга, исполнительница еще и порекомендовала его супруге хорошего адвоката.

Писатель не стерпел подобного отношения и решил наказать бывшую подругу за негативные комментарии в свой адрес. Поэт обратился в суд и добился запрета для Примадонны на исполнение песен под его авторством. Отношения между Ильей Резником и Аллой Пугачевой оказались окончательно испорчены.

Однако теперь, когда исполнительница уже сбежала из России, поэт почему-то проявил лицемерную позицию, заявив, мол Алла Пугачева сейчас не вернется на родину, поэтому не сможет посетить его юбилей. 4 апреля Илья Резник отметит 85-летние. Может сложиться впечатление, что артистка собиралась на праздник к писателю, а сейчас просто не может.

Кроме того, Илья Резник признался в тайной связи с певицей. “С Аллой [Пугачевой] мы прошли огромный временной отрезок жизни”, – отметил поэт. Он подчеркнул, что в отношениях с певицей происходили разные вещи, в том числе, был период недопонимания. “У нас с Аллой всегда была особая связь”, – добавил писатель.


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