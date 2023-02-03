Обвиненный в изнасиловании солист группы Backstreet Boys Ник Картер подал встречный иск

Солист группы Backstreet Boys Ник Картер подал встречный иск против бывшей участницы группы Dream Мелиссы Шуман и некой Шеннон Рут, которые ранее обвинили его в изнасиловании. По информации Page Six, музыкант утверждает, что сам стал жертвой вымогательства и клеветы с их стороны.

Картер говорит о том, что женщины были участницами “пятилетнего заговора” и собирались опорочить его репутацию с целью вымогательства. Ник считает, что несколько лет назад Шуман вместе со своим отцом Джеромом Шуманом настроили против него “уязвимую и очень впечатлительную” Рут. Согласно заявлению популярного музыканта, они хотели раздуть ее первоначальное заявление. Адвокат исполнителя заявил, что его клиент стал участником “злонамеренного заговора”.

Он никогда не совершал тех возмутительных поступков, в которых его обвинили. На самом деле он сам стал жертвой согласованной дезинформационной кампании, направленной на разрушение его репутации. Он с нетерпением ждет возможности доказать правду, оправдать себя в суде и навсегда положить конец клевете и попыткам шантажа, – сказал юрист.

Адвокат, представляющий интересы Шеннон Рут, заявил, что словам оппонентов нельзя доверять. Марк Боскович считает, что до правды докопаться смогут только присяжные.

Почему нужно верить Нику Картеру с его долгой историей жестокого обращения с женщинами? Присяжные сами взвесят все доказательства и примут решение, – отметил представитель.

Напомним, в декабре 2022 года против Ника Картера выдвинули обвинения в изнасиловании несовершеннолетней девушки с аутизмом и церебральным параличом. Согласно заявлению, инцидент произошел в 2001 году, когда Шеннон Рут было всего 17 лет.

В 2021-м Ник Картер в третий раз стал отцом. Артист признался, что роды у его жены были непростыми. На актрисе и фитнес-эксперте Лорен Китт артист женат с 2014 года. В апреле 2016-го у них родился сын Один Рейн, а в октябре 2019-го – дочь Сирша.