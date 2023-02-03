 

5 причин смотреть детективный сериал “Комплекс бога”

03.02.2023, 21:35, Разное
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Насладиться звездным дуэтом Кирилла Кяро и Даниила Страхова 

Кирилл Кяро и Даниил Страхов едва ли не впервые схватываются в головокружительном состязании. Кяро — известный мастер детективных ролей (“Нюхач”) в сериалах и полнометражных картинах, в то время как Страхов (“Майор Гром: Чумной Доктор”) чаще всего специализируется на драматических образах с тонкой психологической проработкой. Одному из них досталась роль совестливого психиатра Алексея, а второму — успешного бизнесмена Владимира Нестерова, пациента с навязчивыми мыслями. Тандем Кяро-Страхов заставляет сопереживать каждому жесту их персонажей. 

Побольше узнать о “комплексе бога”, как о психологическом феномене  

“Комплекс бога” — термин аналитической психологии, который характеризуется утрированным чувством собственного величия, совершенства и непогрешимости, ощущением своей сверхполноценности. Говоря кратко — человек с “комплексом бога” уверен, что может изменить мир. Таковы и герои сериала, думающие, что своими руками могут остановить катастрофу. 

Познакомиться с творчеством режиссера Флюзы Фархшатовой  

Флюза Фаршхатова окончила ВГИК, она выпускница мастерской Игоря Масленникова. Флюза — опытный режиссер (дебютировала в 2007 году с проектом “Атлантида”), ее сериал “Сын”, созданный совместно с телеканалом “Россия 1”, был показан в конкурсной программе кинофестиваля “Пилот”. В новом сериале “Комплекс бога” она погружает зрителя в мир порока, обмана и лжи, который порой кажется совершенно беспросветным. 

Распутать детективный клубок 

Детективные истории — излюбленная тема многих сериалов. Загадочные убийства и расследования — все это приковывает внимание публики. В “Комплексе бога” персонажи вовлекаются в лабиринт из уловок подсознания, полицейских допросов и догадок, кажущихся очевидными и одновременно шокирующими своей непредсказуемостью. После сессии с Владимиром Алексей узнает об исчезновениях девочек и понимает, что не может хранить медицинскую тайну.   

Погрузиться в мир, полный страстей на грани холодного расчета и помешательства 

Каждый рядовой мечтает стать генералом, в то время как аудитория — от серии к серии желает на мгновение забыть о собственных неурядицах на работе и не только. Захватывающий мир игрового сериала — лучший способ отвлечься и скоротать долгие февральские вечера. 


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