5 причин смотреть детективный сериал “Комплекс бога”

Насладиться звездным дуэтом Кирилла Кяро и Даниила Страхова

Кирилл Кяро и Даниил Страхов едва ли не впервые схватываются в головокружительном состязании. Кяро — известный мастер детективных ролей (“Нюхач”) в сериалах и полнометражных картинах, в то время как Страхов (“Майор Гром: Чумной Доктор”) чаще всего специализируется на драматических образах с тонкой психологической проработкой. Одному из них досталась роль совестливого психиатра Алексея, а второму — успешного бизнесмена Владимира Нестерова, пациента с навязчивыми мыслями. Тандем Кяро-Страхов заставляет сопереживать каждому жесту их персонажей.

Побольше узнать о “комплексе бога”, как о психологическом феномене

“Комплекс бога” — термин аналитической психологии, который характеризуется утрированным чувством собственного величия, совершенства и непогрешимости, ощущением своей сверхполноценности. Говоря кратко — человек с “комплексом бога” уверен, что может изменить мир. Таковы и герои сериала, думающие, что своими руками могут остановить катастрофу.

Познакомиться с творчеством режиссера Флюзы Фархшатовой

Флюза Фаршхатова окончила ВГИК, она выпускница мастерской Игоря Масленникова. Флюза — опытный режиссер (дебютировала в 2007 году с проектом “Атлантида”), ее сериал “Сын”, созданный совместно с телеканалом “Россия 1”, был показан в конкурсной программе кинофестиваля “Пилот”. В новом сериале “Комплекс бога” она погружает зрителя в мир порока, обмана и лжи, который порой кажется совершенно беспросветным.

Распутать детективный клубок

Детективные истории — излюбленная тема многих сериалов. Загадочные убийства и расследования — все это приковывает внимание публики. В “Комплексе бога” персонажи вовлекаются в лабиринт из уловок подсознания, полицейских допросов и догадок, кажущихся очевидными и одновременно шокирующими своей непредсказуемостью. После сессии с Владимиром Алексей узнает об исчезновениях девочек и понимает, что не может хранить медицинскую тайну.

Погрузиться в мир, полный страстей на грани холодного расчета и помешательства

Каждый рядовой мечтает стать генералом, в то время как аудитория — от серии к серии желает на мгновение забыть о собственных неурядицах на работе и не только. Захватывающий мир игрового сериала — лучший способ отвлечься и скоротать долгие февральские вечера.