ABC News – в США пытаются найти миллиарды долларов, украденных под видом коронавирусных пособий

Специальный комитет конгресса США приступил к расследованию дел о хищении средств, предназначавшихся для поддержки населения во время пандемии. Масштаб грандиозный: пропало более ста миллиардов долларов. Причем деньги раздавали без проверок и необходимой защиты от мошенничества, подчёркивает ABC News. Этот случай уже называют величайшей кражей денег американских налогоплательщиков в истории.

Сегодня в конгрессе будут выяснять, каким образом почти 100 миллиардов долларов из фондов помощи пострадавшим от COVID-19, включая программу защиты зарплаты (программа РРР), попали не в те руки.

ДЖЕЙМС КОМЕР, председатель комитета по надзору: Мы обязаны сделать это для американцев. Мы должны разобраться в величайшей краже денег американских налогоплательщиков в истории.

Вот один из примеров. Житель Калифорнии признал вину в том, что использовал полученные пять миллионов долларов на покупку Феррари, Бентли, Ламборгини и отдых на роскошных курортах.

Другой случай. Пастор из Флориды и его сын обвиняются в том, что потратили средства, предназначавшиеся для прихода, на покупку особняка.

ГРЭГ КАСАР, член Республиканской партии: Каждый доллар, полученный мошенниками из этой программы, — это доллар, который забрали у людей, нуждавшихся в помощи.

Вчера специальный комитет приступил к слушаниям о миллиардных хищениях из программ, которые должны были помочь удержать представителей бизнеса на плаву во время пандемии. Цифры поражают. Наблюдатели говорят: власти раздавали до 50 миллиардов долларов в день! При этом о необходимом процессе проверки и защите от мошенников речи вообще не шло.

МАЙКЛ ГОРОВИТЦ, председатель комитета по отчётности в ответ на пандемию: Вы обращаетесь в агентство, у которого есть опыт распределения средств в размере 30 миллиардов долларов в год. И вы говорите: «Вот вам 800 миллиардов, раздайте деньги по-быстрому». Именно такой изначально была программа РРР. Вот вам рецепт для очень очень сложной ситуации.

Почти 70 тысяч номеров социального страхования, использованных для обращений на выплату социальных пособий, не соответствовали именам или датам рождения заявителей.

Несмотря на махинации, сторонники программы РРР уверены, что миллионы займов в её рамках по-настоящему помогли людям.

ДЖЕЙМИ РАСКИН, член Республиканской партии: Конгресс действовал ответственно и оперативно в двухпартийной манере, чтобы создать и запустить программы, которые помогли спасти бесчётное количество бизнесов и семей от банкротства и разорения.

Более чем одну тысячу человек заставили вернуть деньги или им были предъявлены обвинения в мошенничестве. Причём речь не только о хищениях в рамках программы РРР. Случаи махинаций со страхованием по безработице могут превысить 60 миллиардов долларов.

Дата выхода в эфир 02 февраля 2023 года.