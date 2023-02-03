Закончится переговорами — немецкие эксперты оценили сценарии завершения украинского конфликта

Любые боевые действия рано или поздно заканчиваются за столом переговоров, пишет Der Tagesspiegel. То же самое касается и украинского кризиса, убеждены эксперты, с которыми пообщалось немецкое издание. Они поделились своими прогнозами относительно того, как будет дальше развиваться конфликт, а также когда и в каком формате будет проходить его мирное урегулирование.



AP

Рано или поздно любые боевые действия закончатся за столом переговоров, пишет Der Tagesspiegel. То же самое касается и украинского кризиса. Вопрос в том, в каком формате это может произойти и когда? Три эксперта постарались дать ответы на эти вопросы на страницах немецкого издания.

Глава Европейского совета по международным отношениям Марк Леонард считает, что замороженный конфликт не позволит обеспечить Украине полный суверенитет, поэтому нужно искать посредников, способных усадить противоборствующие стороны за стол переговоров. На эту роль годятся многие: от Китая до Бразилии и от Турции до Франции. Но они должны устроить как Москву, так и Киев, а также самых главных союзников Украины, но участники конфликта доверяют далеко не всем кандидатурам.

К тому же боевые действия всё ещё находятся на таком этапе, когда РФ и Украина убеждены, что способны добиться большего на поле боя, а не за столом переговоров. Пока хотя бы одна из сторон не изменит своего мнения по этому поводу, переговоры невозможны. Пока что на возникающие у него военные трудности Кремль реагирует обострением ситуации. В свою очередь Киев также не готов идти на территориальные уступки.

Эксперт из Немецкого фонда науки и политики Сабина Фишер считает, что все государства могут внести свой вклад в поиск переговорного решения. По её словам, в рамках процесса по принятию Украины в ЕС страны-члены союза могут помочь ей в восстановлении, а также исцелении. Посодействовать могут и трансатлантические союзники. Также необходимо дать гарантии безопасности Киеву и всем другим государствам, опасающимся России. При этом нужно возобновить режим контроля за вооружением на международном уровне и в рамках проекта по обеспечению европейской безопасности. Организация Объединённых Наций может сыграть важную роль, став платформой и посредником для, к примеру, создания международного миротворческого контингента на Украине.

В сдерживании «агрессивной политики» РФ может помочь Китай, а также Бразилия, Южная Африка, Индия и другие страны, продолжает Фишер. Но обо всём этом пока можно говорить только в сослагательном наклонении, ведь в боевых действиях ещё не наступил подходящий момент для переговоров. Украина не может принять статус-кво, иначе она поставит под угрозу своё существование. РФ же, а точнее глава Кремля Владимир Путин, не проявляет готовности к поиску переговорного решения. Напротив, Москва задействует все средства, чтобы добиться своих целей, а именно «уничтожения независимой Украины», считает эксперт.

Журналист Der Tagesspiegel Мальте Леминг считает, что переход от военного к дипломатическому решению возможен только в том случае, если обе стороны больше не будут надеяться на территориальные завоевания. Переговоры — это результат истощения, поясняет он. И всё же уже на этот момент существуют определённые ограниченные соглашения, к примеру, об обмене военнопленными, создании гуманитарных коридоров, а также поставке зерна и удобрений через Чёрное море.

В качестве посредников в этих вопросах лучше всего себя проявили президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, а также Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. И чем меньше будет участников на будущих переговорах, тем выше шансы на успех, считает Леминг: «Поэтому лучше всего было бы провести саммит между Владимиром Путиным и Джо Байденом с тесным привлечением Украины. Президент США постоянно сигнализировал, что готов к переговорам на высшем уровне. Результаты правда не гарантированы, такой саммит может легко провалиться. Но попытка того стоит».