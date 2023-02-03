Расклешенное на пуговицах и с U-образным вырезом: 10 стильных моделей подростковых новогодних платьев

Есть мода для взрослых, есть для подростков. Если ваша дочь собирается на торжество, то вы наверняка сможете помочь ей с выбором одежды, если будете осведомлены об актуальных моделях платьев. Дизайнеры предлагают много вариантов, поэтому выбирать есть из чего.

Разнообразие фасонов

Расклешенное платье на пуговицах миди-длины смотрится очень нарядно в насыщенном алом цвете.

Наряд с U-образным вырезом поможет создать стильный и элегантный образ юной леди.

Платье А-силуэта из легкой струящейся ткани позволит выглядеть стройнее. Очень благородно смотрится наряд в темно-зеленом цвете.

Клетчатый сарафан с рубашкой – прекрасное решение для относительно формального торжества. Например, для какого-нибудь школьного праздника. Из обуви лучше всего подойдут либо туфли-лодочки, либо балетки.

Посмотрите на главное фото: по центру – платье с запахом и с рюшами. Обратите внимание, что такой фасон универсален: подходит как девочкам-подросткам, так и взрослым девушкам.

Платье в клетку миди-длины с короткими рукавами лучше всего сочетать с балетками. Можно обозначить талию с помощью поясного ремня.

Платье с полупрозрачными рукавами приталенного кроя поможет создать образ сказочной принцессы.

Сарафан на тонких бретелях красиво сморится с блузкой и с ботильонами.

Велюровое платье сделает образ гламурным.

Нестареющая классика – маленькое черное платье.