В Пентагоне оценили опасность от китайского аэростата для США

Китайский аэростат, летящий над территорией Соединенных Штатов, вряд ли представляет собой военную угрозу, сообщил пресс-секретарь американского военного ведомства Патрик Райдер.

По оценке американских военных, аэростат не представляет военной или физической угрозы тем, кто находится на земле, ведется наблюдение и изучаются возможные варианты действий, сообщил Райдер, передает РИА «Новости».

Американская администрация на нескольких уровнях сообщила китайскому руководству озабоченности в связи с инцидентом и изучила объяснение Пекина по этому вопросу.

Представитель Пентагона не стал отвечать напрямую на вопрос, планируется ли сбить этот аэростат.

Ранее США заявляли, что над их территорией летит воздушный шар, который принадлежит Китаю. Китайский МИД подтвердил, что это метеорологический аэростат КНР, он смесился с маршрута из-за ветра.

После этого госдеп США объявил, что поездка американского госсекретаря Энтони Блинкена в Пекин откладывается.

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