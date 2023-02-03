 

В МИД России назвали неправдой заявление об отсутствии воли у Москвы начать переговоры

03.02.2023, 21:09, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Заявление главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о неготовности РФ начать мирные переговоры по Украине из-за отсутствия политической воли – неправда, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она напомнила о заявления представителей РФ о готовности идти на переговоры, чтобы решить украинский конфликт, но без неприемлемых условий. Захарова подчеркнула, что именно Киев вышел из переговорного процесса, руководствуясь указами других. Также она указала на продолжение отправки Киеву военной помощи, что не способствует решению конфликта, информирует сайт МИД России.

Помимо этого, Захарова напомнила Боррелю об указе президента Украины Владимира Зеленского, который запретил какие-либо переговоры с Москвой.

Ранее европейский политик в интервью заявил, что Евросоюз всегда открыт для мирных переговоров на Украине, но якобы Россия не демонстрирует политическую волю. Еще Боррель заявил, что Евросоюз подготовит около 30 тыс. украинских военных.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.08.20 / С российского рынка могут уйти 50% турагентств

22.05.21 / В РФ выявили 8,7 тыс. новых случаев коронавируса

13.07.20 / Нефть подешевела на ожиданиях по добыче

26.02.22 / Президент Франции созвал заседание Совбеза по ситуации на Украине

09.11.21 / В России новый рекорд смертности среди пациентов с COVID-19 – более 1,2 тыс. за сутки

20.01.22 / Ученые определили возраст камня, на котором установлен памятник Петру I.

13.10.20 / В Китае создали технологию печати датчиков на коже

15.11.20 / В Китае хотят выпустить квантовый телефон

18.12.21 / Компания HTC представила в РФ бюджетную модель смартфона Wildfire E2 Plus

25.11.20 / Видео: Кто подсадил Америку на наркотики

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика