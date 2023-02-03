В МИД России назвали неправдой заявление об отсутствии воли у Москвы начать переговоры

Заявление главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о неготовности РФ начать мирные переговоры по Украине из-за отсутствия политической воли – неправда, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она напомнила о заявления представителей РФ о готовности идти на переговоры, чтобы решить украинский конфликт, но без неприемлемых условий. Захарова подчеркнула, что именно Киев вышел из переговорного процесса, руководствуясь указами других. Также она указала на продолжение отправки Киеву военной помощи, что не способствует решению конфликта, информирует сайт МИД России.

Помимо этого, Захарова напомнила Боррелю об указе президента Украины Владимира Зеленского, который запретил какие-либо переговоры с Москвой.

Ранее европейский политик в интервью заявил, что Евросоюз всегда открыт для мирных переговоров на Украине, но якобы Россия не демонстрирует политическую волю. Еще Боррель заявил, что Евросоюз подготовит около 30 тыс. украинских военных.

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