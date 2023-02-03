Мнение: Как закалялась сталь, или Сорос аплодирует стоя

В школьную программу возвращают одну из главных советских книг: историю молодого большевика, растратившего себя на борьбу с нормальной жизнью и здравым смыслом. «Как закалялась сталь» — мощная книга. Если бы Николай Островский жил в наше время, он смело мог бы претендовать на субсидии из фонда Сороса и авторскую колонку на Медузе.

Судите сами. Чайлдфри — есть, нормальную детную семью Островский рисует в книге как нечто жалкое и позорное, как срамную болезнь. Школьники оценят, на подростковый максимализм неприятие семейного быта ложится идеально.

Презрение к православию — есть. Книга начинается с отвратительного эпизода осквернения, который автор представляет весёлой шуткой, и дальше ещё в нескольких местах Островский показывает верующих трусливыми и зашоренными фанатиками. Совсем как сейчас, когда малограмотные недоросли или туговатые образованцы убеждены, будто лубочный атеизм автоматически делает их интеллектуальной элитой.

Диверсити — есть. Кстати, неокомми сейчас отрицают участие иностранцев в Гражданской войне, а Островский пишет всё прямым текстом, и про латышей, и про китайцев:

…Сережу обступили красноармейцы.

— Моя его знает, – радостно улыбался китаец, – Его клицала: «Длавствуй, товалиса!». Его больсевика – наса, молодой, холосая, – добавил он восхищенно, хлопая Сережу по плечу…

Полная нетерпимость инакомыслия — есть. В одной из глав отрицательные герои совершают страшный грех — пытаются спорить с большинством, просят, чтобы их мнение тоже учли. Коллектив реагирует на это с праведным гневом: мнение может быть только одно. Очень похоже на современных американских леваков — все эти ЛГБЛМ тоже готовы лично отменить своего товарища, если только он попробует не согласиться с повесточкой хотя бы по самому мелкому вопросу.

Кстати, с правилами личных отношений в книге всё закручено запутанней, чем в знаменитой коммуне из Тбилиси, которую организовал в 2022 клубок наших беглых соотечественников. Семья и дети у Островского — это плохо, чужие семьи надо ломать, но если это два большевика, то вроде бы и жить семьёй тоже нормально. Любовь без обязательств — хорошо, но только если женщина не толстая. Танцевать толстым женщинам тоже нельзя, во всяком случае, не фокстрот. Блуд недопустим, за блуд надо табуреткой по голове бить, но если два старых боевых товарища устраивают дружескую случку, то супружеская измена как бы и не считается грехом.

Наверное, если внимательно проштудировать книгу, составить схемы на бумаге, выписать правила, можно во всём этом разобраться. Но разбираться как-то не хочется — ровно по тем же причинам, по которым не хочется разбираться во взаимоотношениях вышеупомянутых тбилисских интеллигентов…

Наконец, Россия у Островского получается даже мрачнее и грязнее, чем в украинских телеграм-каналах: сплошные тлен и насилие, ни единого светлого пятна. Официанты — пресмыкающиеся мрази, способные на любую подлость. Кухарки и поварихи — проститутки, все до одной. Про офицеров, про торговцев, про разное начальство Островских вообще пишет, как о тараканах, то есть как о враждебном классе, который каждому порядочному человеку следует уничтожать. Статья 282 в чистом виде, возбуждение ненависти или вражды. Представляю чтение книги в современной школе: у одного папа одеждой торгует, у другого мама — официант, третья — из православной семьи…

Впрочем, пожалуй, оно и было бы полезно в старших классах школы. Если бы учитель литературы разбирал: вот, смотрите, Павка Корчагин радуется, что в доме священника заседают теперь комсомольцы. А куда делся сам священник с его семьёй? Как мы знаем из истории, его или убили, или отправили в лагеря, или как минимум сделали нищим, выселив в никуда. Если повезло, что навряд ли, сумел бежать из страны и мыкается теперь на чужбине. А вот, смотрите, комсомольцы борются с крестьянами. Русское крестьянство был одним из главных врагов большевиков. Как говорил Владимир Ильич Ленин, крестьяне — мелкобуржуазный элемент…

Но ведь нет, не будет большая часть учителей литературы ничего подобного объяснять, так как сама плохо знает этот период нашей истории. И получится, что мы под видом патриотического чтения некритично скармливаем школьникам агитку Сороса. Ведь если подросток проникнется книгой, выводы ему придётся сделать однозначные: долой нашу с вами капиталистическую Россию, долой традиционные ценности и институт семьи, долой Православие. Никакой работы на буржуев, так как все они жулики и воры. Смотреть на капиталистов желательно через мушку прицела, а если не хватает смелости, то следует или воровать на своём предприятии, или как минимум что-нибудь там портить. Разумеется, надо выходить протестовать против СВО, совершенно ненужной рабочему классу «царской войны». У Островского дезертиры — положительные герои. Вот и сейчас так надо: дезертируй с Украинского фронта, иди на Красную площадь, жги покрышки.

На эту тему хорошо высказался Бернард Шоу в 1933:

К счастью, Провидение добро к Америке и сделало Россию коммунистическим государством; так долго как это будет продолжаться, вам нечего бояться. Вы только должны бы стремиться чтобы это же случилось и в Китае; и я искренне надеюсь, что для его же блага Китай уладит свои расстроенные дела, развивая нынешнее ядро коммунизма на всю его территорию, таким образом Китай и Россия будут коммунистическими державами. Тогда каждый американец сможет сидеть под своей виноградной лозой и своим фиговым деревом и ничто не будет его тревожить.

Подумайте о Соединённых Штатах, конкурирующих не только с капиталистической Японией, но и с капиталистической Россией и с капиталистическим Китаем! Вы содрогнётесь.

Конечно, он был прав. Сначала Павка Корчагин и революционные матросы бьют богатых, расстреливают «офицерьё», грабят несчастных торговцев. А потом внезапно выясняется, что городу нужны дрова, купить которые не у кого, так как все торговцы или убиты, или разорены. Элементарную задачу, заготовить дрова заранее, решать некому, так нормальные организаторы — классовые враги, с которыми Павка сотоварищи уже расправились. Сами же коммунисты с комсомольцами полностью беспомощны в делах, что вызывало бы даже жалость, если бы они сами себя в такую ситуацию не загнали.

Вообще, книга напоминает анекдот про уголовника, который убил своих родителей, а потом просит суд проявить к нему снисхождение, так как он полный сирота. Большевики избавились от буржуев, а потом с удивлением обнаружили, что без буржуев в городе ничего само не появляется, нет даже элементарных дров.

По сюжету дрова были заготовлены в лесу, и комсомольцам надо проложить шесть вёрст узкоколейки, чтобы успеть доставить их в город к заморозкам. Герой собирает ораву из нескольких сотен здоровых лбов и пытается ценой жизни и здоровья рабочих решить задачу, которую буржуй решил бы мимоходом, силами десятка профессионалов, без единого воспаления лёгких или обморожения. Мы это обсуждали уже подробно пару лет назад (ссылка).

Почему в ходе «трудового подвига» Павка Корчагин спит на холодном полу в доме с выбитыми окнами, почему у него нет нормальной обуви? Во-первых, потому что большевики сломали экономику. Забавный эпизод из книги: поляки даже пооткрывали универсальные магазины на границе с Россией, так как в самой России коммунисты разграбили все магазины, после чего там начался страшный дефицит. При капитализме Павка Корчагин пошёл бы в магазин, да купил бы себе валенки, или получил бы валенки от буржуя. При Советской власти валенок нет, приходится обмораживать ноги.

С окнами ещё хуже. Казалось бы, элементарное: прежде, чем начинать работу, или построй времянку, или заколоти в доме окна досками. Дров-то на весь город запасено, согреться несложно. Но нет — в голову не приходит. Мёрзнут, заболевают, выходят из строя. А в книге это сочетание глупости и жестокости подаётся как геройство…

Нормальный управленец, — вот тот самый буржуй, которого товарищ Островский призывает в книге ненавидеть и уничтожать, — перед началом работы садится и думает, как лучше всё организовать. А у Павки Корчагина мозги работают слабо, как у коня Боксёра из книги «Скотный двор». Образования нет, сострадания нет, желание учиться у буржуев — отсутствует. Всё, что умеет товарищ Корчагин — это заставить людей надрываться по 14 часов в день, в опасных для здоровья условиях и без дополнительной оплаты. Я процитирую из «Скотного двора», там один в один комсомольская метода:

…сообразительность свиней и могучие мускулы Боксера всегда приходили на помощь. Боксер вызывал у всех восхищение. Он много работал еще во время Джонса, ну а теперь трудился за троих; бывали дни, когда, казалось, вся работа на ферме ложилась на его всемогущие плечи. С восхода и до заката он трудился без устали, и всегда там, где работа шла труднее всего. Он договорился с одним из петухов, чтобы тот поднимал его на полчаса раньше всех, и до начала дня он уже добровольно успевал что-то сделать там, где был нужнее всего. Сталкиваясь с любой задержкой, с любой проблемой, он неизменно говорил одно и то же: «Я буду работать еще больше» — таков был его личный девиз.

Часто спрашивают, «зачем нам нужен капитализм», «зачем нам нужны буржуи». Ну вот, для этого мы и нужны. Чтобы не работать по 14 часов босиком в снегу. Чтобы кто-то умный организовал валенки, тёплую бытовку, горячее питание и хороший инструмент. А чтобы мы могли всё это организовать, нам нужны деньги. Плюс, разумеется, нужна защита от революционных матросов, которые сами в управленческом плане абсолютно беспомощны, но зато любят писать записки: «присмотритесь к этому недобитому в очках, надо бы его после заседания маузером пощупать». Тоже из книги, кстати: расправу с последними грамотными кадрами товарищ Островский подаёт как проявление революционной бдительности.

Позже, примерно в 1940-х, аппаратчиков в СССР начали немного ценить. А для первых большевиков любой грамотный организатор был классовым врагом. Вся эта комсомольская молодёжь имела жгучее желание строить и убивать, но категорически не понимала, что элементарные вещи, — еда с тёплой одеждой, например, — появляются исключительно благодаря «паразитам» буржуям. Отсюда и советские голодовки — естественное следствие разрушенной экономики. Как верно заметил Мариан Добросельский, фанатики готовы уничтожить мир, чтобы спасти его от того, чего они не понимают.

В общем, возвращение книги Островского в школы — значительная удача американских пропагандистов. Вести агитацию прямо, через джинсы и жвачку, американцам уже гораздо сложнее, особенно после событий 2014 и 2022. А вот пропагандировать свои ценности под соусом советского патриотизма — сильный и красивый ход.

Хотите со мной поспорить? Что же, я-то не фанатик, я всегда готов скорректировать своё мнение, услышав убедительные аргументы, посмотрев на проблему с разных сторон. Единственно, что прошу — сначала перечитайте книгу взрослыми глазами, она короткая (ссылка). Может быть, в 2023 идеи товарища Островского покажутся вам уже не такими привлекательными, как когда-то.