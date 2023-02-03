Скандалы: Сенатор Цеков призвал «уволить русофоба Пушкарева» с должности директора музея истории Екатеринбурга

«Людей с антироссийской позицией необходимо лишать должностей в государственных структурах»

Такую позицию высказал сенатор от Республики Крым Сергей Цеков комментируя назначение журналиста Игоря Пушкарева на пост главы Музея истории Екатеринбурга. Напомним, деятель был оштрафован судом на 30 тыс. рублей по статье о дискредитации ВС России. Примечательно, что общественность призывала мэра Екатеринбурга Алексея Орлова уволить Пушкарева. Однако чиновник этого не сделал.

«Люди, которые занимают антипатриотическую позицию, которые критикуют СВО, должны устраняться со всех государственных должностей. Если они рьяно это делают, против них надо возбуждать соответствующие дела, административные и уголовные», – поделился Цеков.

Учитывая причастность мэра Екатеринбурга к происходящему, сенатор призвал обратить более пристальное внимание на чиновника. Он уверен, что поддерживающих русофобские позиции людей нужно наказывать.

«Если он об этом знал и его назначает, то это вообще крайне возмутительно. Это то, что разрушает наше государство. Умники, которые хотят пользоваться западными благами, их достаточно много во власти находится везде, их надо выявлять и наказывать», – подвел итог Цеков.

Примечательно, что ранее Орлов назначил Пушкарева ответственным за празднование 300-летнего юбилея Екатеринбурга.

Илья Орешкин