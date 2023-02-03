Много следов: что нашли на месте сожженной могилы Децла

Смерть Кирилла Толмацкого, более известно как Децл, стала шоком для всей страны. 35-летний рэпер почувствовал себя плохо после выступления в Ижевске. У него остановилось сердце еще до приезда врачей. Родные полагают, что причиной смерти стала большая нагрузка на организм.

Похороны Децла прошли на Пятницком кладбище, которое находится на северо-востоке Москвы. В конце 2019 года могила рэпера была сожжена неизвестными. Тогда мать артиста, явившаяся к месту захоронения, увидела обуглившиеся крест и ограду. Говорят, что поджог произошел случайно – из-за свечей, которые приносят фанаты. Однако родительница рэпера уверена, что могилу испортили намеренно.

Сегодня на том месте, конечно, все изменилось. Поклонники, которые пришли на могилу Децла спустя ровно четыре года после его смерти, нашли на месте захоронения свежие цветы и мягкие игрушки. Вокруг могилы много следов от обуви. Все это говорит о том, что покойного артиста не забывают. Видео с Пятницкого кладбища опубликовал Пятый канал.

В прошлом году отец Децла рассказывал, что незадолго до смерти рэпер жаловался на проблемы со здоровьем. Не исключено, что артист пережил микроинсульт. Подробнее об этом писали “Дни.ру”.