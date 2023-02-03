4 месяца ада и смерть в одиночестве: звезда сериалов “Универ” и “Ранетки” скончалась в реанимации

Стало известно о смерти актера Сергея Корсика, известного по ролям в таких сериалах, как “Универ” и “Ранетки”. Он скончался 16 января 2023 года. Мужчина прожил 30 лет.

Последние четыре месяца жизни стали для Корсика адом. Все это время он находился в больнице, где лечился от двусторонней пневмонии. Как отмечает “360”, Сергей умер в одиночестве, поскольку в этот момент рядом с ним никого не было. О своей болезни мужчина не говорил практически никому.

Самым близким человеком для Корсика был друг по имени Николай. Незадолго до трагедии тот хотел привести больному Сергею продукты, но не сложилось. По телефону актер сообщил приятелю, что его переводят в реанимацию, и пообещал перезвонить позднее. То были его последние слова.

Сестра Корсика, которая, по словам Николая, живет в Санкт-Петербурге, приняла решение о кремировании тела.

“Царьград” рассказывает, что Сергей Корсик, которого запомнили по роли в сериале “Универ”, появился на свет 5 октября 1992 года. Он играл в КВН, принимал участие в проектах “Фабрика звезд” и “Фактор А”. Также его можно увидел в фильме “Лев Яшин”. А еще он солировал в Ансамбле песни и пляски Российской армии.