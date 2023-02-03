 

Асмус и тромбон – Личное мнение

03.02.2023, 20:15, Разное
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А вот в личной жизни Кристины Асмус, в отличие от Королёвой, всё не так гладко. Новую порцию слухов о том, что она всё-таки встречается с кем-то, всколыхнул комментарий актёра Романа — как там его фамилия? Не важно.

Мол, был я в той машине, в которой была и Асмус.


Фото: Соцсети

Ну, хорошо — допустим, он был там.

Тогда вопрос становится ещё интереснее: а почему, если отношения у Кристины с Романом всё-таки есть, Асмус о них не трубит в тромбон?

Согласитесь, это всё-таки странно. Вопрос личной жизни критически важен для Кристины — есть мужик или нет?

Если есть, то она красавица и востребована. Если нет, то все будут смеяться над её потугами быть роковой женщины.

Лично я не особо верю, что у Асмусихи что-то серьёзное с этим романом с Романом. Но если я ошибаюсь, почему Роман против того, чтобы официально объявить об отношениях?

Заметьте, я спрашиваю об этом не Асмус, потому что, что-то мне подсказывает, уж она-то точно хотела бы объявить.

Роман, если у тебя есть роман, то почему ты не даёшь протрубить об этом Кристине?

Впрочем, хвастать тут, конечно, не особо и есть чем.

Вот попробуй скажи, что у тебя роман с женщиной, которая живёт в одном доме с мужем! Тебя сразу спросят: парень, а почему ты не поможешь своей женщине съехать в отдельное жильё? Что у вас там за отношения такие — ты к ним в гости приходишь на чай?

Сидят влюблённые наверху, а Гарик в трениках по дому бегает. Никакой романтики! Гарик ведь далеко не мальчик, а такой — мужчина в теле. Топает, наверное.

Впрочем, может быть, Роман не имеет серьёзных намерений? Как так, Кристина? Женщина ты уже взрослая, а мужик без намерений?

В общем, я бы посоветовала Асмус задуматься, что у неё там в личной жизни.

А отношения с вами кто-нибудь не хотел афишировать? Выяснили, почему? И почему?

Источник: Лена Миро


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