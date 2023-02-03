“Я думала, что не доживу до 30-ти”: Джейн Фонда рассказала о расстройстве пищевого поведения

Лауреат двух премий “Оскар” и обладательница пяти “Золотых глобусов”, актриса Джейн Фонда стала героиней подкаста Call Her Daddy. В новом выпуске она рассказала о том, как боролась с расстройством пищевого поведения на протяжении всей своей жизни. В какой-то период Фонда даже не была уверена, что доживет до 30-ти лет. Впервые с булимией она столкнулась в самом начале своей карьеры.

В 20 лет я начала сниматься в кино. Я очень сильно страдала от булимии. Я вела тайную жизнь. Я была очень и очень несчастна. Я полагала, что не проживу до 30-ти. Я не выходила на улицу, почти не встречалась с людьми, потому что была несчастна, и у меня было расстройство пищевого поведения. А потом я еще и снималась в фильмах, которые мне не очень нравились, – призналась Фонда.

85-летняя актриса также отметила, что это состояние сильно отразилось на ее жизни и даже карьере. По ее словам, вредные привычки казались “такими невинными”. Однако в дальнейшем расстройство пищевого поведения быстро начало “захватывать” все аспекты жизни кинозвезды.

Это вредит тому, как ты выглядишь, становится невозможным иметь настоящие отношения, потому что ты делаешь много тайком. Ваш день становится организованным вокруг еды, что требует, чтобы вы были одни и никто не знал, что вы делаете, – поделилась она.

В возрасте 40 лет Фонда начала чувствовать себя “все хуже и хуже”. Тогда Джейн поняла, что, если будет продолжать в том же духе, то непременно умрет. Женщина не могла обратиться к кому-либо за помощью, но занялась медитацией, которая помогла ей выздороветь. В прошлом году Джейн сообщила, что ее рак перешел в фазу ремиссии.

Джейн Фонда прославилась в 60-70-х годах, когда на экраны вышли фильмы “Барбарелла”, “Хищники”, “Босиком по парку” и “Погоня”. В 2005 году Фонда сыграла в комедии “Если свекровь — монстр” вместе с Дженнифер Лопес, что буквально перезапустило ее карьеру. Фильм имел успех и собрал в прокате более 150 миллионов долларов, запомнившись зрителям по всему миру.