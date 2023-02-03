“Теперь я подхожу к любви осознанно”: Артем Качер об отцовстве, творчестве и испаноязычных проектах

Артем, поздравляем тебя с большим событием: скоро ты станешь папой. Как ты узнал о беременности, это был сюрприз?

Честно признаться, отреагировал очень спокойно. Потому что я достаточно суеверный и не хотел раньше времени радоваться, как, впрочем, и сейчас. Пока не возьму своего ребенка на руки, стараюсь сдержанно ко всему относиться. Сюрприза не было, мы узнали об этом вместе. Мы с Сашей (жена Артема) летом отдыхали на Валдае, и когда прилетели домой, она спокойно сообщила: “Артем, по-моему, я беременна”. А я еще замечал накануне, на отдыхе, что она достаточно странно себя ведет. На какие-то вещи реагировала не так, как обычно. То смеется, то плачет даже от безобидной шутки. Для меня это было непривычно, потому что у нас с Сашкой юмор на очень крутом уровне. И вот она говорит о беременности. Я начал смеяться, будто не поверил. И говорю: “Пойдем сделаем тест”. И в 12 часов ночи мы поехали в аптеку за тестом, который показал то, в чем я очень хотел убедиться.

Уже знаете пол ребенка? Придумали имя?

Конечно знаю (улыбается). Обычно по этому поводу устраивают масштабные праздники, но мы не хотели громко отмечать. Мы позвали самых близких и родных людей и заказали торт с цветной начинкой. Я думаю, скоро Сашка у себя в социальных сетях все рассекретит. С тем, как назвать, проблем не было: для любого пола у меня уже давно было выбрано имя. Сашка меня поддержала, ей оно понравилось. Оно очень сильное, звучное и редкое. Любимое имя, которое очень много для меня значит.

Каким отцом ты себя видишь?

Мне кажется, слегка сумасшедшим. Я приверженец того воспитания, какое мне дали родители — именно они в меня заложили, в каких компаниях тусоваться, как поступать. Отец правильно сделал, когда донес до меня, что не хочет несамостоятельного сына. Мне очень повезло, что меня воспитали так, но мне кажется, что буду совсем не таким. Я просто сужу по Саше. Я вообще отцом стал давно, с ней, видимо (смеется). И давно чувствую на себе эту ответственность, потому в Саше объединяется все: она и моя жена, и мой ребенок, и самая страстная женщина для меня, и подруга — все вместе, весь спектр чувств. И судя по тому, как я слежу за ней, за нашим шпицем Тедди, с ребенком я буду вообще сумасшедшим. Саша недавно публиковала у себя в блоге смешную фотографию с ленивцем, у которого на руках три ребенка. Вот и я — главный ленивец, у которого на руках жена, собака и будущий ребенок.

А Саша изменилась при беременности?

Спасибо всевышнему: я вообще не замечаю, что она беременна! Я так боялся этого периода на примере своих друзей, родственников, различных телешоу и биографий. У меня самая лучшая женщина! Она не хочет чего-то странного, она не просит этого в четыре утра, у нее не изменилось настроение, и внешне она стала еще краше. Разве есть девушки, которых не украшает беременность?!

В прошлом году, в день свадьбы, ты выпустил песню “Три слова”, а сейчас представил новый альбом “Февраль”. Он тоже приурочен к этому событию?

Разве что, из-за беременности я не успел сдать его в январе (смеется). Я родился в августе и обожаю жаркую погоду, но мой любимый месяц — январь. Это всегда какая-то новая страница в жизни, новые задачи, новый я, новые планы и мечты. Это такой апгрейд. И мне нравится встречать конец старого и начало нового года на работе. В этом году я работал заграницей: когда ты входишь в год прямо со сцены, и входишь с новым репертуаром, который работает все 365 дней — это классно. Январь — лучший месяц для выпуска музыки, но я банально не успел. Открою маленькую тайну: мы работали сразу в тех местах — Гонконге, Бали и Москве. И у нас оставался ровно час, чтобы сдать материал, если мы хотели выпустить его в феврале. Либо я успеваю, либо не успеваю — и альбом переносится на март. Спасибо судьбе, что мы все успели сделать.

Песни, посвященной беременности, на пластинке не будет. Но, так или иначе, каждый сингл посвящен какому-то важному моменту моей жизни. Новый альбом — это вечная тема любви, к которой я теперь подхожу более осознанно. Это первый альбом, который я писал уже в браке. Самым личным синглом стал “Город помнит”, который я писал в течение 8-ми месяцев. Песня очень честная, о нашей столице. Мы так часто поем о Москве, и так редко говорим, что именно мы в ней любим. Эта песня о том, что у каждого этот город ассоциируется с чем-то своим.

Но главной песней стал “Февраль”, который написал Artik. И не только потому, что альбом выходит в феврале. Эта композиция о том, как иногда бывает холодна любовь, но этот холод в итоге приносит тебе и тепло. Ты отпустил, но тебе хорошо от мыслей о прошлом. Я хочу, чтобы каждый ее услышал и понял, насколько важно быть наполненным изнутри.

У тебя большое количество дуэтов. На альбоме будет что-то кроме трека “Если” с Мишей Марвиным? После “Битвы Поколений” на МУЗ ТВ многие говорили о коллаборации с Ларисой Долиной. Ты и сам высказывал желание.

На альбоме это единственный дуэтный сингл, но если говорить о фитах — в этом году их будет много. Альбом “Февраль” я видел именно таким. Там много материала, который очень долго ждал своего выхода, например, сольная песня Artik, которую он и написал. Я не мог эти песни делить с кем-то. Но сейчас, в новом году, коллабы станут интереснее. А благодаря “Битве Поколений” мне уже удалось спеть с Ларисой Александровной дуэтом свою песню “P.S.” на ее телеконцерте. И я точно знаю, что в этом году покажу ей новую песню. Это будет важной страницей в моей жизни. Я знаю, какая песня ей нужна, и знаю, что она может спеть ее очень красиво.

Как ты решаешь, с кем спеть дуэтом?

Это магия… Это реальная химия. Как любовь, наверное. Очень важно, чтобы голоса подходили друг другу,чтобы души чувствовали одинаково. Если говорить о мужских дуэтах, то это похоже на отношения с лучшим другом — тебе есть, о чем с ним поговорить, что рассказать, и ему приятен твой взгляд на жизнь. Также в дуэте должен быть приятный тембр. Ты должен кайфовать от этого артиста, знать его треки, пережить что-то личное под аккомпанемент его песен. У меня со всеми так. Каждый дуэт, который я сделал — от Джигана до Ани Лорак.

Какую песню из твоего репертуара можно назвать самой дорогой?

Наверное, это “Грустный дэнс”. Если считать еще и съемки клипа. В этот трек было вложено большое количество сил, времени и финансов. Но если говорить о том, чтобы купить песню: если она тебе нравится, если ты видишь в ней свою историю — она бесценна. Очень важно сойтись с композитором и сделать так, чтобы он проникся твоей историей и понял, почему именно ты должен исполнять эту песню. У меня было такое. Но сейчас все больше и больше мы с моей командой пишем сами.

Судя по соцсетям, ты большую часть зимы провел заграницей — Германия, Турция, Грузия, Узбекистан… Что ты там делал? Работал или отдыхал?

Я был на гастролях и трансферах между ними. В Новый год выступал в Германии, затем на пару дней привез семью в Тбилиси. Очень хотел встретить новогодние праздники в кругу семьи. Мы приехали большим составом и классно отдохнули 2-3 дня, после чего я улетел выступать в Узбекистан. Этой весной я готовлю тур, который включит порядка 30-40 городов, в том числе, европейских.

В какой стране понравилось больше всего?

В России! Наша страна настолько многообразна — места, национальности — я никогда не перестану удивляться всему, что в ней есть. Россией невозможно пресытиться, настолько она широка.

Но также ты поешь на испанском языке. Планируешь и дальше записывать иностранные треки и покорять зарубежную публику?

Да тут бы с нашей публикой справиться (смеется). У меня есть классный репертуар на испанском языке. Мы не оставляем эту идею, просто здесь и сейчас очень много работы, очень много того, что важно доказать в первую очередь самому себе. Поэтому главный язык и главная страна — вы поняли (улыбается).