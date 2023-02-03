А оно не тонет

Почему не оправдались пессимистические прогнозы и российская экономика не обвалилась, несмотря на санкции. И что правительство будет делать дальше.

Высокие оценки

Не успело политическое руководство похвалить правительство за то, как оно смогло блестяще выйти изо всех сложных ситуаций прошлого года, как и Международный валютный фонд улучшил прогноз развития экономики РФ. По итогам 2023 года МВФ ожидает не спада ВВП РФ на 2,3% (как было в предыдущем прогнозе), а роста экономики — пусть маленького, на 0,3%, но лиха беда начало. Также по данным МВФ, по итогам 2022 г. ВВП РФ сократился на 2,2%, а не на 3,4%, как организация ожидала ранее.

Правда, надо понимать специфику подсчета ВВП: «рост» в 2023 году, о котором говорит МВФ, — это рост «от показателей» 2022 года. Чтобы проще: представьте себе, что в 2021 году вы получали зарплату 10 000 рублей, но в 2022 году вам ее сократили на 2,5% — совсем чуть-чуть, однако вы получите уже только 9750 рублей. А теперь вам обещают, что зарплата вырастет на 0,3% — чуть меньше, чем на тридцать рублей, и вы получите 9 780 рублей. Рост есть? — рост есть. Стало ли у вас больше денег? — нет, не стало.

При этом МВФ оказался гораздо более оптимистичен, чем российское правительство. И Минэкономразвития, и ЦБ РФ проявили здоровый консерватизм — там еще не обновили свои прогнозы и предполагают, что экономика РФ в 2023 году все-таки уменьшится (правда, чуть-чуть, меньше, чем на один процент), а к росту перейдет уже в следующем году.

Причины стабильности

Но министров можно понять: 8 февраля Росстат подведет итоги экономики за декабрь — и тогда уже можно будет говорить о результатах 2022 года и переписывать прогноз.

Для того чтобы переписать этот прогноз, министрам придется вспомнить, что в 2022 году удержало экономику от падения. Еще в середине — конце весны прошлого года консенсус-прогноз предусматривал, что ВВП РФ в 2022 г упадет процентов на семь-восемь. Но российская экономика оказалась более устойчивой к сложившейся ситуации.

Основными факторами быстрой адаптации стали: сохранение стабильной работы финансовой системы, благоприятная динамика внешнего спроса, оперативный перезапуск логистических цепочек, меры поддержки со стороны правительства и Банка России, сообщает бюллетень ЦБ РФ «О чем говорят тренды. Январь 2023 года».

Так что правительство вполне объективно в оценке причин своих успехов: главная из них — экономика РФ набрала высокий темп роста в 2021 году, а в первой половине 2022 года продолжала получать экстремальные экспортные доходы, которые правительство консолидировало в своих руках и смогло тратить. Так что прогнозируемый рост — это производная от расходов бюджета прошлого года.

Фото: Юрий Мартьянов / Коммерсантъ

У власти были деньги, которыми оно щедро расплатилось со всеми, кто ему был нужен, а те, кто был не нужен, тоже не оказалась в накладе — какие-то крошки бюджетного пирога достались и им.

Да, уровень экономической активности в конце I — начале II квартала 2022 года резко снизился, но в дальнейшем он стабилизировался. Политическое руководство уже несколько раз давало понять, что сокращение ВВП в 2022 году не должно превысить 2,5%. Для того чтобы все цифры статистики «сложились», по итогам декабря (и в целом по 4-му кварталу 2022 года) должен быть зафиксирован серьезный рост. Но откуда он возьмется?

Позитивные ожидания производителей…

А вот с этим интересно. Полных данных Росстата по 2022 году у нас пока нет, но есть данные, опубликованные ЦБ РФ, правда косвенные — результаты опроса более 14 тысяч предприятий нефинансового сектора. Они приведены в информационно-аналитическом комментарии «Мониторинг предприятий. № 1 (9) январь 2023 года». На основании этого опроса ЦБ РФ составляет свой индикатор бизнес-климата.

Данные показывают, что оценки бизнесом текущей ситуации в декабре 2022 года ухудшились по сравнению с ноябрем. А вот ожидания, напротив, улучшились, вернувшись на «летний» уровень.

Индекс, характеризующий текущее состояние (как изменился за последний месяц спрос и выпуск), снизился в декабре с «минус 3,4 пункта» до «минус 4,4 пункта». Примерно одинаковое ухудшение конъюнктуры произошло как в части спроса, так и в части выпуска.

Но Индекс, характеризующий краткосрочные ожидания (как изменится в следующие 3 месяца спрос и выпуск), вырос с 8,3 до 9,5. Это максимальный уровень, на котором индекс находился в августе 2022 года.

Индекс бизнес-климата (ИБК), объединяющий предыдущие два индекса, по итогам декабря не изменился, оставшись на уровне 2,4 пункта.

Но так оценивают ситуацию производители: «сейчас не очень, но будет все лучше и лучше».

А что думают по этому поводу потребители?

… восторги потребителей

Вы не поверите, но люди, судя по ответам, которые они дают социологам, в восторге от происходящего в экономике. И это не шутка.

Пять лет в РФ не жили так хорошо, как сейчас, сообщает ЦБ РФ в информационно-аналитическом комментарии «Инфляционные ожидания и потребительские настроения № 1 (73) январь 2023 года», основываясь на данных опроса «Измерение инфляционных ожиданий и потребительских настроений» Фонда «Общественное мнение».

Индекс потребительских настроений (ИПН) в январе 2023 года составил 101,4 пункта (+6,5 пункта к декабрю 2022 г.), превысив максимумы июля — сентября 2022 г. и достигнув максимума с мая 2018 года.

В январе 2023 года резко улучшились оценки и текущего состояния, и ожиданий, входящие в ИПН.

Индекс ожиданий возрос до 111,2 пункта (+7,8 пунктов к декабрю). Повысились оценки как перспектив личного материального положения на год вперед (до 107 пунктов), так и перспектив изменения экономических условий в стране на год (до 114 пунктов) и даже на пять лет вперед (до 113 пунктов).

Входящий в ИПН индекс текущего состояния (включает в себя оценки фактического изменения личного материального положения за год и оценки благоприятности текущего момента для совершения крупных покупок) в январе достиг 86,7 пункта (+4,5 п. к декабрю).

Умеренность и аккуратность как тормоз экономики

Но, видимо, люди ждут от экономики чего-то еще и деньги прячут: доля опрошенных, предпочитающих откладывать свободные деньги, а не тратить их на покупку дорогих товаров, в январе выросла до 54,9% (+0,6 п.п. к декабрю).

В принципе, люди действуют логично: осенью и в начале зимы цены замедлили рост, и с крупными покупками можно и подождать — вдруг будут дешевле? В то же время, отвечая на вопрос ФОМ о ценах в РФ через пять лет, 38% респондентов «не могут предположить, что будет происходить с ценами» — это самый популярный ответ.

Впрочем, что бы там люди ни говорили, копят деньги они тоже аккуратно. Как сказал ЦБ РФ в информационно-аналитическом материале «О развитии банковского сектора в Российской Федерации. Декабрь 2022», в декабре 2022 года объем средств населения в банках вырос на 9,1% месяц к месяцу / 5,5% год к году. Депозиты увеличились на 4,2% мм / 6,7% гг., текущие счета — на 18,2% мм / 3,7% гг. В номинальном выражении средства населения достигли 36,6 трлн руб. ($520 млрд). Всего за год люди принесли в банки 1 триллион 924 миллиарда рублей.

Выглядит очень оптимистично, но… если посмотреть на годовую динамику, то второй год подряд объем средств населения в банках растет медленнее, чем инфляция.

Еще раньше ЦБ РФ сообщал, что валютные счета физлиц сократились более чем на 40% — с $93 млрд до примерно $55 млрд, — и значительная часть этой валюты ушла в иностранные банки.

Но люди не только сберегают, но и тратят. ЦБ РФ сообщил, что в декабре 2022 года кредит физлицам вырос на 345 млрд руб., составив 27 438 млрд. Динамика: 1,3% мм / 9,5% гг. Но есть нюанс — эти деньги не пойдут на потребительский рынок.

По данным ЦБ РФ, в декабре был зафиксирован рекордный объем выдачи ипотеки (697 млрд руб.), в результате ипотечный кредитный портфель вырос более чем 20% год к году. В то же время потребительское кредитование практически остановилось за год — оно выросло на 2,7% гг.

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Почему это важно? В 2021 г. рост кредита составлял 5024 млрд (25,1%) при сопоставимом росте вкладов. При этом из пяти триллионов кредита почти два триллиона составляли потребительские кредиты.

В 2022 году кредит населению вырос на 2370 млрд руб. (вклады в банках выросли на 1924 млрд). Но рост потребительского кредита составил чуть более 300 млрд. Люди взяли в долг «на квартиру» — но не на «товары».

А что, это имеет такое значение? Да, решающее: при отсутствии экономического роста — чем больше вы тратите «на жилье», тем меньше пойдет «на потребление».

Сложная задача

Но почему важен потребительский спрос? Потому, что перед правительством сейчас стоит еще более сложная задача, чем весной и летом 2022 года.

Тогда власти действовали в условиях экстремального притока экспортных доходов и бюджетного профицита.

Но сейчас Минфин РФ объявил, что средняя цена российского сорта нефти Urals в январе 2023 года составила $49,4 за баррель. Это не критическая цена для нефтяных компаний и бюджета. С учетом долларовой инфляции нынешняя стоимость Urals — это примерный аналог $30–32 за баррель двадцать лет назад. В то время такой ценой все были довольны, а экономика РФ росла на 5–7% в год. Правда, и средняя зарплата в стране в то время была $140 (или около $230 в нынешних долларах).

Но никто не может сказать, как бюджетные доходы поведут себя дальше — особенно после эмбарго на экспорт российских нефтепродуктов, а, как мы помним, именно расходы правительства стали решающим фактором сохранения экономической стабильности в прошлом году.

Фото: Егор Алеев / ТАСС

Правительство РФ очень умное и решает сейчас гораздо более сложную задачу, чем год назад: ему надо увеличить объем налоговых сборов и изъятия ресурсов из «потребительского сектора» не за счет повышения налогов, а за счет роста экономической активности. Да, власти реально хотят, чтобы люди работали больше, деловая активность была выше — и тогда возникнут излишки, которые можно будет забирать.

До весны прошлого года в РФ существовало «две экономики»: условно «ресурсная экспортная», налоговые доходы с которой «закрывали» все расходы правительства на административный и силовой блок, и «потребительская внутренняя» — все, что «не нефть», «не экспорт» и не «государственная служба». В рамках «потребительской экономики» люди жили и живут своим трудом. И надо отдать должное правительству — довольно долго оно не допускало роста этой «потребительской экономики», но особо и не стремилось ее разрушать: плати налоги и живи как знаешь — разбогатеть мы тебе не дадим, но и разорять специально не будем.

Но сейчас ситуация изменилась. Правительство поняло, что экспортных доходов на решение актуальных для власти задач может и не хватить — значит, надо изымать ресурсы из потребительской экономики.

Два кармана бюджета

Дело в том, что бюджет РФ устроен тоже очень умно: так, чтобы «защищенные статьи расходов» — то есть «социалка» (7,3 трлн руб.) и те расходы, о которых лучше не говорить (9,5 трлн руб.), — можно было бы покрыть из НЕнефтегазовых доходов: НДС, таможенных пошлин и акцизов.

Пусть баррель Urals будет продаваться хоть за $20 и нефтегазовый карман бюджета опустеет, рассуждает начальство, — деньги найдутся в другом кармане, ненефтегазовом.

Да, было дело, углеводородные доходы позволяли оплатить главные расходы власти, а людей «не трогали», но теперь, если что-то пойдет не так, — значит, будут брать деньги у людей.

Но для этого надо, чтобы люди брали кредиты, много покупали (в первую очередь дорогие российские и китайские товары), а главное — много работали.

Как сделать «потребительскую экономику» таким же донором власти, как и «ресурсную»? Повысить уровень налоговых изъятий как денежных, так и натуральных (человеческим ресурсом).

Почему просто не повысить налоги? Потому что в РФ они и так высоки, и дальнейший рост налогов может спровоцировать снижение экономической активности и подтолкнуть рынок «в серый сектор». Такая опция существует, правительство уже осуществляет дополнительные изъятия средств у крупных компаний, но нажимать на потребительскую экономику пока не хочет.

Поскольку правительство понимает, что значительная часть «потребительской экономики» — это и так «серый сектор», то успешно собирает «свою часть» через НДС (налогообложение потребления) — тут ты никуда не спрячешься. Можно еще повысить НДС, а можно поступить красивее: сделать так, чтобы людям пришлось покупать более дорогие товары, за которые вдобавок пришлось бы больше работать. Вся демагогия насчет «смены потребительских привычек в условиях структурной трансформации» была об этом: заставить людей платить дороже.

Поэтому отказ от конвертируемости рубля, который привел к резкому сокращению «рублевой стоимости» долларовых сбережений, должен был заставить людей покупать больше, причем по высоким ценам — традиционно в РФ, в случае каких-то проблем с деньгами, люди отправлялись менять их на товары.

Глядя, как каждый день снижается курс доллара по отношению к рублю, люди должны были понести доллары в обменники, а рубли — в магазины…

Но экономика повела себя не совсем так, как ожидала власть: люди вообще сократили потребление. Раз рубль «дорожает», значит «посидим в рублях», решили потребители.

Нет потребительского спроса — нет частных инвестиций, нет частных инвестиций — значит, растет спрос на инвестиции правительственные, которые — внимание! — зависят от доходов «экспортной экономики», которая как работала, так и работает, но только теперь вместо долларов — за юани и с немалыми скидками… И правительство сейчас наверняка думает над новыми инструментами отъема денег у людей — в этом и заключается «смена экономической модели»

Главное препятствие… высокие зарплаты?

Поэтому «рост экономической активности» в рамках «структурной трансформации» — это то, чего правительство действительно хочет добиться. И о ключевом препятствии к реализации своих планов говорит вполне откровенно. И это препятствие — ваши зарплаты.

ПРОДОЛЖЕНИЕ

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