 

Премьер-министр Польши признал, что санкции России не оказывают большого эффекта

03.02.2023, 19:50, Разное
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Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий признал, что антироссийские санкции мало повлияли на Москву.

“Меня поражает тот факт, что РФ в этом году будет расти быстрее, чем Германия”, – Interia взяла интервью у Моравецкого, чтобы обсудить возможность преодоления Россией санкций. Во-первых, РФ в состоянии их избежать. Во-вторых, это взрывной рост цен на сырье. Он объяснил, что российский бюджет может заработать больше даже при меньшем объеме продаж.

С февраля 2013 года Европейский союз одобрил 9 пакетов санкций в отношении России. Они включают торговые и финансовые ограничения, а также индивидуальные. В настоящее время санкции ЕС в отношении РФ распространяются на 1 386 человек и 171 организацию.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что долгосрочная стратегия Запада заключается в сдерживании и ослаблении России. Санкции оказываются фатальными для мировой экономики. Он заявил, что главная цель Запада – сделать миллионы людей еще более несчастными.


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