 

За последний год российский рынок смартфонов сократился на 30%

03.02.2023, 19:50, Разное
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Нынешний январь стал самым сложным в истории российской электроники. Об этом в Telegram рассказал ведущий аналитик Mobile Research Group.

По словам Муртазина, январь 2023 года по уровню продаж можно сравнить только с апрелем 2022 года. Муртазин утверждает, что между этими двумя месяцами существует значительная разница в продажах. Блокировка российских поставок в 2022 и 2023 годах привела к резкому падению продаж.

Рынок смартфонов сократился на 30% в штучном выражении по сравнению с прошлым годом (хотя данные пока предварительные, но кажется маловероятным, что многое изменится). Падение в большинстве других категорий составило от 20% до 50% (на основе стоимостных показателей). Эксперт отметил, что наиболее комфортно чувствует себя крупная бытовая техника”.

Муртазин отметил, что такие бренды смартфонов, как Infinix, Realme и Tecno показали хорошие результаты в этот период. Другие компании не так хороши. Аналитик сказал, что и у Apple, и у Samsung одна и та же проблема – ограниченная доступность продукции и недостаточные прямые поставки.


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