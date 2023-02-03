 

Патрушев предложил создать в Рыбинске особую экономическую зону

03.02.2023, 19:50, Разное
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Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев предложил создать в Рыбинске промышленно-производственную особую экономическую зону, а также университетский городок, который будет способствовать развитию авиационных газотурбинных двигателей и трудоустройству инженеров.

Патрушев, представитель российской авиационной промышленности, заявил в пятницу, что университетский кампус в Москве необходим для обеспечения ОДК “Сатурн” и других компаний в этом районе инженерами. По словам Патрушева, успешной реализации этого способствовало бы создание в городе промышленно-производственной особой экономической зоны, в рамках которой государство предоставляет налоговые льготы и упрощает административные процессы при условии развития технологий, привлечения инвестиций и создания рабочих мест.

Секретарь Совета безопасности добавил: “Я хочу обратить внимание на то, что потенциал ОЭС-Сатурн и Рыбинска в целом используется не полностью”. Он заявил, что РФ на протяжении многих лет использует преференциальные системы для дополнительного развития кооперационных сетей предприятий. Создание ОЭЗ в Рыбинске может позволить сконцентрировать в одном регионе технологическую и производственную цепочку от изготовления оснастки до компонентов и конечной промышленной продукции, такой как газотурбинные двигатели.

У “ОЭК-Сатурн” есть многолетний опыт, поэтому производственному и учебному центру “ОЭК-Сатурн” необходимо дать новый старт. “Я обращаю внимание руководителей регионов на этот вопрос и рекомендую нам совместно с федеральными властями и потенциальными инвесторами проработать целесообразность создания в Рыбинске промышленной и особой экономической зоны, а также кампусного университета”, – резюмировал Патрушев.


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