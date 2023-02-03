Морские полоски и в сочетании с толстовкой: модная, но спорная тенденция выходить на улицу в пижамах

Дизайнеры и стилисты порой предлагают нам весьма экстравагантные тренды. Например, ношение домашней одежды на улице. Если раньше сложно было увидеть хоть кого-то в таком наряде вне дома, то сейчас смелые модницы уверенно презентуют подобные луки.

Однако если у вас не хватает смелости решиться на такой тренд, либо вы боитесь выглядеть нелепо, не модно, тогда возьмите на вооружение следующие альтернативные варианты.

С тренчем

Домашний костюм, состоящий из штанов с толстовкой, вполне можно сочетать с длинным тренчем, пальто или плащом. Вы также можете использовать не готовый костюм, а просто подобрать худи в тон к спортивным штанам. Старайтесь придерживаться нейтральных оттенков. Например, с черной верхней одеждой хорошо смотрится бежевый спортивный костюм. Дополните образ сумкой и при необходимости головным убором.

Что касается обуви, то здесь на ваше усмотрение. Вы можете выбрать ботильоны на толстом каблуке, если хотите сделать лук более элегантным. А можете придерживаться спортивного стиля, отдав предпочтение кедам или кроссовкам.

Чтобы образ получился гармоничным, не делайте эффектную пышную укладку. Уместнее всего будет смотреться небрежный пучок или хвостик.

Цветной костюм

Теплый костюм на флисе вполне пригоден для улице. Особенно если он яркого цвета: к примеру, синего, зеленого, красного, желтого и т. д. Лучше всего сочетать такую одежду с грубоватыми ботинками в мужском стиле. Или подойдут кроссовки на тракторной подошве. Чтобы образ получился завершенным, вы можете подобрать сумочку в тон к обуви. Лучше, если будет элегантная сумка, а не рюкзак. Тогда получится образ в стиле кэжуал, вполне пригодный для шопинга, встреч с друзьями и т. д.

С меховой курткой

Если есть желание похвастаться стройной подтянутой фигурой, тогда вы можете создать лук с одеждой, предназначенной для спортзала. Леггинсы плюс кроп-топ прекрасно гармонируют с меховой курткой либо укороченной шубкой или дубленкой. Из обуви подойдут кроссовки на тракторной подошве. Можете сделать образ еще более оригинальным и креативным, если не будете прятать носки под леггинсами.

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С пуховиком

Еще один вариант верхней одежды, который подходи для леггинсов и кроп-топа — это пуховик. Суть заключается в соблюдении правила: если у вас облегающие штаны, тогда нужно подобрать объемный верх. Вот, почему идеальный баланс получается в сочетании леггинсов с шубками, меховыми куртками, пуховиками.

Самые креативные девушки могут попробовать вместо кроссовок и ботинок использовать обувь в дизайне домашних тапочек.

Джоггеры, пиджак и пальто

Это вариант для самых смелых и экстравагантных модниц. Суть заключается в том, чтобы сочетать максимально несочетаемые вещи для создания вау-эффекта. Например, скомбинировать в одном луке спортивные джоггеры, худи, элегантный пиджак и длинное пальто. Дополнить образ лучше всего грубыми ботинками в армейском стиле. Вы также можете использовать сумку почтальона либо рюкзак. А вот от шоперов или сумок строгих геометрических форм лучше отказаться, поскольку они не совсем вписываются в образ.

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Спортивный костюм с тапочками

Обычно одежду в спортивном стиле мы сочетаем с кроссовками или в крайнем случае с кедами. Однако тенденция предстоящего сезона — это обувь, которая выглядит как домашние тапочки. На самом деле она предназначена для улицы, поэтому отличается повышенной износостойкостью. У нее прорезиненная подошва, а «домашний» эффект создается за счет пушистой верхней отделки. Обычно такая обувь открытая. Если на улице прохладно, не стесняйтесь надевать под низ носки. Модницы вас поймут, а вот простых людей вы точно удивите.

Пижама с перьями

Сейчас все чаще на экране можно увидеть знаменитостей в пижамных нарядах с перьями. Такая одежда — альтернатива вещам, предназначенным для выхода в свет (например, платьев или костюмов из велюра, атласа, с пайетками и т. д.).

С такой пижамой можно создать романтичный и яркий образ. Подберите комплект, который не будет облегать вашу фигуру. Убедитесь в том, что есть декор манжет и нижней части брюк перьями. Добавьте элегантную обувь на шпильках или на каблуках. Сделайте красивую укладку, возьмите сумочку — и можете смело оправляться на вечеринку. Чем ярче будет ваша одежда – тем лучше. Это идеальный вариант для тех девушек, которые не любят оставаться незамеченными.

В морские полоски

Морской стиль по-прежнему в моде: причем, и в дизайне интерьеров, и в одежде в том числе. Поэтому присмотритесь поближе к пижамному костюму синего цвета в белую полоску. Если хотите казаться выше и стройнее, тогда выбирайте вертикальные, а не горизонтальные линии.

Вы также можете создать эффектный образ из комплекта, состоящего из штанов свободного кроя и пиджака чуть оверсайз. Под низ наденьте белую майку, а в качестве обуви используйте мокасины либо босоножки на низком ходу или невысоком каблуке (если на улице относительно тепло). Дополните лук сумочкой и солнцезащитными очками.