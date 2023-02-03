 

Врачи пока не приняли решения об ампутации пальцев ног у фигуриста Костомарова

03.02.2023, 19:45, Новости дня
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Врачи пока не решили, необходима ли ампутация пальцев ног олимпийскому чемпиону по фигурному катанию Роману Костомарову, которого госпитализировали с тяжелой пневмонией 10 января.

По словам источника издания ФАН, медики будут пытаться сохранить пальцы до последнего, так как их потеря может серьезно отразиться на профессиональной деятельности фигуриста, передает «Чемпионат».

Напомним, фигурист попал в больницу в середине января с пневмонией, его подключили к аппарату аппаратам ИВЛ и ЭКМО, позже его ввели в искусственную кому. Ранее его отключили все же от ЭКМО, и он начал постепенно приходить в себя. Сейчас рядом с Костомаровым родные и близкие. 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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