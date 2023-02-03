 

Минюст: нежелательные организации, включая «Медузу», не имеют права продолжать работать за рубежом

03.02.2023, 19:33, Разное
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Министерство юстиции разъяснило, что означает внесение организации в список нежелательных – в ведомстве подчеркнули, что такие организации не могут продолжать деятельность, даже если они находятся за рубежом. Соответствующий статус носит экстерриториальный принцип.

В пресс-службе напомнили, что согласно федеральному закону №272, нежелательными считаются организации, деятельность которых может представлять угрозу для интересов Российской Федерации. Нигде в определении не уточняется, что речь идёт только о тех, кто работает на территории России и в российской юрисдикции, а следовательно, закон распространяется на весь мир.

«Это говорит, к примеру, о том, что небезызвестное так называемое СМИ “Медуза” было обязано прекратить свою деятельность сразу после внесения в реестр нежелательных организаций, – пояснили чиновники. – Продолжение его работы – вопиющий факт нарушения законности, который будет иметь последствия»

В ведомстве признали: новые нормы российского законодательства «пока приняли к сведению и исполнению далеко не все государства», однако с их представителями будет вестись разъяснительная работа и вскоре в мире не останется организаций, считающихся нежелательными.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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