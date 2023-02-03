Мнение: Расходы на образование в Российской Империи, нелюбовь россиян к школе и пробация осуждённых

1. Рекомендую ознакомиться с кратким, но наглядным разбором основных мифов об отсталости образования в Российской Империи. Тех мифов, при помощи которых современные коммунисты продолжают оправдывать катастрофу 1917. Процитирую фрагмент о расходах на образование (ссылка):



Ещё одной претензией … к царскому образованию является то, что Россия якобы финансировала школы меньше, чем другие страны. Обосновывается это таблицами, наподобие этой:

Расход на образование на душу населения в рублях

Однако во всех этих таблицах для России берутся только расходы Министерства народного просвещения, то есть далеко не все. Вот что пишет по этому поводу Сорокин:

«<…> до революции на народное образование тратили значительные суммы и другие министерства (в 1914 г. общий расход всех министерств был близок к 280–300 млн золотых руб.), плюс — огромный расход на образование земских и городских учреждений, в 1914 г. близкий к 360 млн руб. [Сорокин П.А. “Социология революции” с.297]

То есть всего было затрачено 640-660 миллионов рублей, а это 3,92 рубля на душу населения. То есть Россия никак не выбивалась из ряда других государств.

В пример можно привести сельскую школу, изображённую на известной картине «Устный счёт». Эта школа была основана в частном порядке, усилиями педагога-энтузиаста Сергея Рачинского. Затем она получила статус церковно-приходской, то есть состояла не на балансе Министерства народного просвещения, а в ведении Синода, иного ведомства. При этом подобные школы часто содержались вообще не за счёт государства, а на деньги попечителей – как правило, обеспеченных граждан, купцов и предпринимателей.

2. Согласно результатам опроса, россиян, которые искренне любят школу, оказалось меньше, чем тех, кто её крайне не любит (ссылка):



В нелюбви к школьным годам признались около трети россиян младше 34 лет (31 процент), говорится в результате исследования сервиса SuperJob. При этом 12 процентов из них заявили, что вспоминают этот период жизни с ненавистью.

Однако большинство опрошенных отметили, что умеренно любили школу (31 процент) или относились к ней спокойно (34). Тех, кто очень любил учебный процесс, оказалось только 11 процентов.

Аналитики выяснили, что отношение к школьным годам у россиян зависит от возраста: респонденты старше 45 лет почти не вспоминают об учебе с ненавистью. Кроме того, старшее поколение реже не любило школу (14 процентов), большинство относилось к ней либо спокойно (35), либо с умеренной любовью (35). Аналогичная ситуация наблюдается в возрастной группе от 35 до 44 лет.

Лично я с годами замечаю, что плохие воспоминания о школе постепенно стираются в памяти, а хорошие, напротив, становятся ярче. Не удивлюсь, если на пенсии мне будет казаться, будто школа была лучшим периодом моей жизни.

3. В России вскоре начнёт действовать система социальной адаптации заключённых и бывших заключённых (ссылка):

Совет Федерации одобрил закон о пробации, который предполагает введение в России института социальной адаптации заключенных. Об этом в среду, 1 февраля, сообщает РИА Новости.

Закон предполагает три вида пробации: исполнительную, пенитенциарную и постпенитенциарную. Меры поддержки будут предусмотрены для тех, кому назначили принудительные работы или приговорили к штрафу, а также для осужденных условно и тех, кто уже вышел из колонии или только готовится к выходу на свободу. Для каждого человека программа ресоциализации будет индивидуальна.

Осужденным помогут с трудоустройством, получением образования и восстановлением документов, а также налаживанием связей с родственниками. Также им будет оказываться психологическая помощь.

Нововведения могут вступить в силу уже с 1 января 2024 года.

Казалось бы, необходимость работы с заключёнными, их возвращения к нормальной общественной жизни была очевидна ещё лет 100 назад. Это доказывают хотя бы книги Антона Макаренко о перевоспитании бывших беспризорников и малолетних уголовников (1920-е и 1930-е). Исправлению поддаются далеко не все, многие остаются опасным для общества, но всё же большинство заключённых может вернуться к нормальной жизни: если показать им альтернативу тем глупостям, которые приводят в тюрьму.

К сожалению, со второй половины 1930-х что-то в нашей стране пошло не так. Победила линия, что исправительно-трудовые лагеря должны использоваться не столько для исправления тех, кто совершил ошибку и нарушил закон, сколько для «усиления классовой борьбы по мере строительства коммунизма», для жестокого подавления «врагов народа», их устранения из социальной жизни. С соответствующим отношением к заключённым и тем, кому «посчастливилось» отсидеть.

Такое отношение по инерции доминировало у нас вплоть до 2000-х годов, когда в России начались реформы пенитенциарной системы: смягчение наказаний, разгрузка тюрем, реальный рост защиты прав осуждённых, борьба с криминальной субкультурой. До сих пор эти реформы были крайне успешны — с моей точки зрения добропорядочного обывателя, далёкого от этой стороны нашей жизни.

Численность заключённых в стране удалось сократить вдвое (ссылка), при этом число тяжких преступлений сократилось в разы (ссылка). Практика убедительно показала, что тюрьмы не должны быть жестокими: это не только противно соображениям гуманности, но и неэффективно.