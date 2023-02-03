Скандалы: Дальше — дольше

Cудьбу МКС решат на закрытом совете конструкторов 6 февраля

Решение о дальнейшей судьбе Международной космической станции (МКС) примет совет главных конструкторов РКК «Энергия» на закрытом заседании 6 февраля, сообщили три источника «Известий» в отрасли. Специалисты должны оценить техническое состояние МКС и либо согласовать ее эксплуатацию до 2028 года, либо рекомендовать выход России из этого проекта в 2025 году.

Несмотря на ряд инцидентов с разгерметизацией, эксперты ракетно-космической отрасли оценивают состояние станции как удовлетворительное, поэтому совет конструкторов наверняка примет положительное решение, считает один их собеседников издания. Отказ от работы на МКС будет означать как минимум трехлетний перерыв в программе пилотируемых полетов: кроме МКС, летать космонавтам некуда, а национальная Российская орбитальная станция, по расчетам «Роскосмоса», может появиться на орбите не раньше 2028 года.

А не треснет?

Закрытое заседание совета главных конструкторов по российскому сегменту Международной космической станции состоится 6 февраля в РКК «Энергия», сообщил источник «Известий» в космической отрасли. Специалисты обсудят техническое состояние МКС — сможет ли она исправно функционировать до 2028 года. От этого во многом зависит продолжение участия России в этом международном проекте.

На заседании, в частности, предполагается заслушать мнение главных конструкторов бортовых систем российского сегмента МКС, рассказал «Известиям» второй источник в РКК «Энергия», знакомый с деталями подготовки заседания.

— Обсуждать будут реальное техническое состояние станции, которое никак не зависит от политических решений, — пояснил собеседник издания. — Решение данного совета нельзя будет проигнорировать. Более того, если надо, то придется заплатить определенную цену для продолжения полетов. Такие советы проходят ежегодно с участием главных конструкторов предприятий-изготовителей российского сегмента МКС.

Совещание в РКК «Энергия» — очень важная веха в вопросе одобрения продления эксплуатации МКС, считают источники «Известий».

— Его решение почти обязательно к исполнению «Роскосмосом», — отметил один из спикеров. — Это всестороннее рассмотрение вопроса с принятием некоего важного решения. После этого «Роскосмос» сможет в правительстве ссылаться на итоги этого совета.

«Роскосмос» рассчитывает продолжить участие в работе на Международной космической станции до 2028 года. Документы для одобрения этого предложения в конце 2022 года были отправлены в правительство, сообщал СМИ 26 декабря исполнительный директор госкорпорации по пилотируемым программам Сергей Крикалев. Однако он же в августе 2022 года говорил, что судьба российского присутствия на МКС будет решаться именно «на основании анализа ее технического состояния». Эту позицию в декабре подтвердил новый глава «Роскосмоса» Юрий Борисов. Теперь обсуждение этого вопроса перешло в активную фазу.

«Известия» направили запросы в РКК «Энергия» и «Роскосмос» с просьбой прокомментировать информацию о предстоящем заседании.

Мнения разные

Мнения о техническом состоянии МКС высказываются зачастую диаметрально противоположные. Например, в октябре 2022 года астронавт NASA Ник Хейг заявил, что состояние станции позволит ей продолжить работу до 2030 года. Хотя в 2021 году возглавлявший в то время «Роскосмос» Дмитрий Рогозин заявил, что истощение ресурса модулей МКС может привести к появлению новых трещин, и экипаж будет вынужден всё время «латать дыры».

Сменивший его Юрий Борисов тоже признавал, что на станции есть неисправности, и они снижают эффективность выполнения научной программы, на их устранение тратится много денег.

Одна из известных проблем станции — регулярные утечки воздуха. В конце прошлого года произошла разгерметизация внешнего контура системы охлаждения корабля «Союз МС-22». Специалисты «Роскосмоса» и NASA договорились о том, чтобы спустят корабль на Землю пустым в автоматическом режиме, вместо него к МКС 20 февраля отправят «Союз МС-23».

Наблюдались утечки и в прошлые годы, экипаж неоднократно заявлял о найденных трещинах. Однако, как заявил главный специалист РКК «Энергия» Александр Спирин, нормы утечки для станции составляют 325 г в сутки. То есть абсолютной герметичности станции быть не должно.

— Техническое состояние станции пока удовлетворительное, несмотря на сообщения о некоторых неполадках, — сообщил третий источник «Известий» в «Роскосмосе». — Даже если существует какая-то утечка воздуха из МКС, если она укладывается в существующую норму, всё хорошо. Однако даже в случае значимой утечки с одного модуля можно его просто закрывать на большую часть времени. В прессе неоднократно появляются сообщения о том, что экипаж станции тратит много времени на ремонт оборудования. Но я бы посмотрел на этот факт с другой стороны. Может, просто не хватает запросов на эксперименты и аппаратуры для их проведения? График космонавта же строится так, чтобы он постоянно был чем-то занят, поэтому пробелы в научной работе заполняются починкой и проверкой оборудования.

Эксперт добавил, что пробелы в научной работе постепенно заполняются, в том числе медицинскими и учебно-просветительными экспериментами.

— Состояние станции не настолько плохое, чтобы отказываться от нее, — считает руководитель Института космической политики Иван Моисеев. — Думаю, до 2028 года МКС протянет, и космонавтам ничего особенно не угрожает. Даже если продление ее работы и участия в проекте России потребует значительных денег, в РКК «Энергия» пойдут на этот шаг. Иного варианта у «Роскосмоса» сейчас просто нет.

Этапы решений

Определение технического состояния МКС — только первый шаг на этапе принятия решения о продлении участия РФ в этом проекте.

— Если техническое состояние станции признают неудовлетворительным, дальнейшие разговоры о продлении срока ее эксплуатации будут нецелесообразны, — сказал член-корреспондент Российской академии космонавтики Андрей Ионин. — Причем оценку нужно сделать максимально честно, не думая о том, как к этому отнесутся в «Роскосмосе», в правительстве, в NASA. На кону деньги и безопасность наших космонавтов. Следующий этап — рассмотрение экономических вопросов в правительстве: оно должно выделить нужный объем финансирования на МКС. Если и здесь ответ будет положительный, принятие решения переходит на политический уровень. Правда, здесь для меня пока загадка, где и кем это решение будет приниматься.

Базовые сегменты МКС были запущены в 1998 году с двойным запасом прочности. Это означает, что вместо заявленных 15 лет станцию можно эксплуатировать 30 лет — как раз до 2028 года.

Причем, по мнению Андрея Ионина, уже сегодня нужно на всех трех уровнях — техническом, экономическом и политическом — обсуждать и вопрос, что будет после 2028 года. Альтернативы здесь будет три. Первая — очередное, как минимум до 2030 года, продление ресурса МКС. Вторая — ставка на создание и вывод на орбиту национальной Российской орбитальной станции. Третья — фактическое прекращение пилотируемых программ.

Глава «Роскосмоса» Юрий Борисов уже обозначил приверженность второму варианту — заявил, что «основные приоритеты [в пилотируемой космонавтике] будут сделаны на создание Российской орбитальной станции». По его мнению, страна должна продолжать пилотируемую космонавтику ради будущих полетов к Луне, в дальний космос. Для этого и нужен проект Российской орбитальной станции, и формировать ее нужно начинать в 2028 году, чтобы не было перерыва в развитии технологий.

Ольга Коленцова

Оригинал материала: “Известия”