 

Ирин, завязывай – Личное мнение

03.02.2023, 18:50, Разное
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Мне кажется, Ирине Шейк пора завязывать с модельной карьерой. Нет-нет, не буду с вами спорить и убеждать в чём-то, просто очередная неудачная фотка:


Фото: Соцсети

А так-то Иринушка наша писаная красавица. И совсем не старая, хоть и шея висит — это так свет упал, наверное.

Почему же тогда завязывать нужно?

Да как почему? Мужа у неё нет!

Вот на личную жизнь пора бы уже обратить внимание. Годы идут, фотографии подряд неудачные, а лет уже 37.

Сейчас, конечно, можно скакать по подиуму хоть до 60 — всем это нравится. Но когда карьера мешает личной жизни, пора бы расставить приоритеты. Вон, Наташка Водянова всё правильно сделала — мужья у неё на первом месте.

В противном случае, это так можно дойти до состояния Джоли. Красивая была тоже женщина, но вместо личной жизни выбрала суды с бывшим мужем.

Мне кажется, ещё пару лет, и Иринушка наша останется без шансов. Так и не найдёт себе мужа, а это очень обидно и грустно.

Надеюсь, Ирина меня услышит и задумается. А мы пока, давайте, ей жениха найдём.

Кто, по-вашему, составил бы лично счастье ещё молодой Иринушки? Брэд Питт, может? Или кто из холостяков сейчас самый-самый?

Источник: Лена Миро


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