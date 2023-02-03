Принц Гарри и Меган Маркл появились на публике впервые после выхода скандальных мемуаров

Герцоги Сассекские впервые вышли в свет после релиза скандальных мемуаров. 41-летняя Меган Маркл и 38-летний принц Гарри посетили мероприятие телеведущей Эллен Дедженерес и актрисы Порши де Росси. Девушки живут с ними по соседству в городе Монтесито, расположенном в Калифорнии. На мероприятии также присутствовала Крис Дженнер.

Гарри примерил классический темно-синий брючный костюм и белую рубашку, а Меган надела на мероприятие серое пончо. Представителей королевской семьи фанаты заметили на видео с праздника Дедженерес, которое было опубликовано в социальных сетях.

Многие поклонники осудили Эллен за приглашение пары. После того, как принц Гарри рассказал много подробностей о взаимоотношениях с королевской семьей, он встретился со шквалом критики. Релиз мемуаров заставил его на некоторое время уйти в тень и не появляться на публике.

Ранее король Карл III попросил архиепископа стать посредником между его сыновьями. Это позволит принцу Гарри и Меган Маркл присутствовать на коронации Чарльза. Однако, по слухам, принц Уильям высказался против решения монарха. Причиной такого отношения к брату стали нашумевшие мемуары “Запасной”. В них герцог Сассекский подробно рассказал о первом сексе, вредных привычках и отношениях Уильяма и Кейт, а также о “садистских” шутках отца.