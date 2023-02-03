Главные события февраля: мюзиклы в Театре МДМ, премьера спектакля на “Арт-платформе” и вокально-симфонический концерт в Доме музыки

Мюзикл “Ничего не бойся, я с тобой”

Джукбокс-мюзикл “Ничего не бойся, я с тобой” по песням популярной ленинградской четверки “Секрет” уже несколько месяцев с большим успехом идет в ежедневном прокате на сцене Театра МДМ. Новый спектакль театральной компании “Бродвей Москва” посмотрели и полюбили более 100 тысяч зрителей!

События мюзикла переносят зрителя в Ленинград середины 80-х — время, когда воздух был наполнен предчувствием больших перемен. Слава по прозвищу “Беспечный ездок” и его друг Антон играют рок-н-ролл на квартирниках и промышляют продажей пластинок. Еще один их товарищ — Денис — готовится стать дипломатом, а его сестра Кристина устраивает дома подпольные концерты и мечтает о собственной музыкальной передаче на Ленинградском телевидении. Однажды на крыше Слава встречает девушку по имени Алиса, и между ними вспыхивает чувство… Смогут ли Беспечный ездок и дочка профессора-историка быть вместе и найдут ли Антон и Денис свою любовь?

Мюзикл “Ничего не бойся, я с тобой” можно посмотреть не только с друзьями, но и всей семьей. Кстати, билеты на спектакль доступны в рамках федеральной программы “Пушкинская карта”.

Премьера спектакля “Старгород”

На сцене открытого театрального пространства “Арт-платформа” в Новом Манеже 9 февраля состоится премьера спектакля негосударственного театрального проекта Андрея Горбатова “Старгород” по мотивам романа Н.Лескова “Соборяне”. Автором пьесы выступила Нина Садур.

Простодушный дьякон Ахилла пытается спасти тело безымянного утопленника от превращения в учебное пособие, а душу учителя гимназии от адского пламени. Жители Старгорода волей-неволей оказываются вовлеченными в битву за кости мертвеца. Кому они достанутся? Есть ли в них душа человеческая, можно ли ее найти, потрогать и взвесить? А если нет — значит ли это, что и Бога тоже нет? Спектакль поставлен в жанре наивной русской эксцентрики.

Главные роли исполнят народный артист РФ Валентин Клементьев, заслуженная артистка РФ Марина Иванова, Глеб Пускепалис, Олег Савцов, Юлия Чуракова и многие другие.

Мюзиклы “Первое свидание” и “День влюбленных”

Идеальные февральские вечера отлично можно провести в компании второй половинки или друзей на романтических комедиях “Первое свидание” и “День влюбленных”, в которых каждый музыкальный номер — яркая зарисовка с участием друзей, подруг и заботливых родственников.

В центре сюжета бродвейского мюзикла “Первое свидание” — захватывающая история о начале романтических отношений двух молодых людей, которые совсем отчаялись найти свою вторую половинку. Он — еврейский мальчик из хорошей семья, она — творческая натура, увлекающаяся йогой. Главным героям предстоит понять, смогут ли они стать настоящей любящей парой, имея абсолютно разные взгляды на жизнь.

Мюзикл “День влюбленных” — история о “белом воротничке” Дэвиде и “свободной художнице” Джесси, которые пытаются спланировать самое главное событие в их жизни, но все начинает рушиться в момент составления списка гостей. Организовать свадьбу, чтобы угодить всем родственникам и друзьям, — сложная задача, справиться с которой очень трудно. Возможно ли организовать идеальную свадьбу и при этом остаться вместе?

Кстати, насладиться одноименным мюзиклом можно прямо в праздник — 14 февраля! В этот день постановка будет показана в Театре МДМ дважды, поэтому каждый сможет выбрать удобное время и погрузиться в настоящую атмосферу любви и счастья вместе со своими близкими. Спектакли доступны в рамках программы “Пушкинская карта”.

Вокально-симфонический концерт Игоря Еварда “Пробуждение Земли”

20 февраля музыкальный философ и страстный экспериментатор Игорь Евард представит масштабный вокально-симфонический концерт к своему 60-летию. “Пробуждение Земли” — это история о силе и времени, любви и скорби, о быстротечности момента, перетекающего в вечность. Мероприятие пройдет в Светлановском зале Московского международного дома музыки.

На сцене состоится мировая премьера симфонических фантазий в исполнении Московского государственного академического симфонического оркестра под управлением дирижера Н. Хондзинского. Государственная хоровая капелла им. Юрлова и солисты лучших оперных сцен мира присоединятся к оркестру, чтобы представить публике вокально-симфонические произведения.