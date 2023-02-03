 

Die Welt – в ЕС сомневаются по поводу эффективности потолка цен на нефтепродукты

03.02.2023, 18:35, Разное
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С грядущих выходных страны ЕС перестанут закупать российские нефтепродукты, пишет Die Welt. Кроме того, Брюссель продолжает обсуждать идею введения потолка цен на такие товары, как бензин и дизель. Однако многие сомневаются в том, что это сработает, поскольку происхождение нефтепродуктов крайне трудно отследить.


AP

Сначала Европа прекратила закупать российский уголь, затем последовала сырая нефть, а с этих выходных придёт черёд российских нефтепродуктов, пишет Die Welt. Кроме того, ЕС планирует ввести потолок цен на нефтепродукты, такие как бензин и дизель.

Как отмечает издание, Германия закупала из РФ в основном дизельное топливо: свою потребность в бензине ФРГ покрывала за счёт собственных НПЗ, а также поставок из США и стран Ближнего Востока. Доля российского дизеля в немецком импорте составляет 12,5%: сообщается, что теперь его будут замещать за счёт дизельного топлива из Саудовской Аравии. При этом немецкие эксперты полагают, что немецкие автолюбители не столкнутся с дефицитом дизеля на заправках.

Германия также не ожидает и скачка цен на дизтопливо, пишет Die Welt. Причина заключается в том, что спрос на него в последнее время падает, причём как со стороны гражданских потребителей, так и со стороны промышленности, которая снова переходит на подешевевший газ.

Die Welt напоминает, что ЕС продолжает обсуждать введение потолка цен на нефтепродукты. Еврокомиссия предложила установить цену на дизель в размере $100 за баррель. Некоторые страны выступают за более низкий порог, а Германия, напротив, не хочет введения жёсткого ограничения цены. При этом внутри самого ЕС есть сомнения по поводу того, что потолок цен на нефтепродукты в принципе может работать, пишет издание: в случае с нефтепродуктами очень трудно отследить их происхождение. В частности, РФ может продавать своё дизтопливо Индии, Турции и Саудовской Аравии, а те уже, в свою очередь, переправлять его в Европу. 


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