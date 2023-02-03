 

IT-эксперт называет “умные колонки” “Яндекса” опасными

03.02.2023, 18:25, Разное
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Смарт-динамики Yandex опасны из-за риска прослушки. Об этом Эльдар Муртазин, ведущий аналитик Mobile Research Group, заявил в эфире программы “Говорит Москва”.

Эксперт заявил, что колонки “Яндекса” представляют угрозу безопасности, создают опасность для персональных данных и поэтому небезопасны.
Реакция Муртазиных на обнаружение в утечке исходного кода “Яндекса” доказательств того, что в колонках “Алисы” есть возможность скрытой активации микрофона для слежки за пользователями, была следующей.

Однажды нам сказали, что индикатор включается, когда колонка прослушивается. По-другому он не мог или не хотел работать. Теперь, по словам Муртазина, его можно включить так, что никакие индикаторы не будут работать, и он сможет записывать дальнейшие действия. Он отметил, что такое поведение динамика очень опасно. Эта угроза включает в себя не только подслушивание, но и запись звуков вокруг динамика. Муртазин утверждает, что нейронные сети могут быть использованы для понимания содержания текста путем прослушивания ключевых звуков.


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