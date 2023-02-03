Эксперт говорит, что Danone считает невыгодной потерю России

Danone потеряет свои позиции на российском рынке молока, и это будет нерентабельно. Поэтому план передачи контроля над российскими активами Danone очень похож на деятельность других иностранных компаний в России. Он оставляет открытой возможность возвращения, если внешняя политика улучшится. Леонид Хазанов, независимый эксперт в области энергетики и промышленности, поделился своим мнением с РИА Новости.

В середине октября 2022 года французская фирма Danone заявила, что передаст контроль над производством овощной и молочной продукции Российской Федерации. Однако в течение этого переходного периода компания продолжит работать в обычном режиме. Коммерсантъ ранее писал, что условия, на которых компания передаст потенциальным инвесторам часть российских активов и брендов, включают опцион на обратный выкуп, возможность сохранить до 25% бизнеса и место в совете директоров. Об этом в пятницу также рассказал “Коммерсантъ”.

Хазанов считает, что для Danone финансово невыгодно терять свое место на российском молочном рынке. Хазанов говорит, что Danone может продать часть или весь свой российский бизнес, таким образом демонстрируя лояльность властям США и Евросоюза. Он также отметил, что российская компания “не ущемляется” и что против нее не было введено никаких санкций в результате действий западных правительств.

Эксперт сказал, что “уход из России” – это схема, аналогичная другим иностранным продовольственным компаниям. Обычно они передают свои российские предприятия отечественным инвесторам или своему руководству, предоставляя им возможность выкупа при благоприятной внешней политике.