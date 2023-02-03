Мажем одним составом лицо и веки и ведемся на тренды: ошибки, которые сделают любую сыворотку менее эффективной

Сыворотки для кожи – полезные уходовые продукты. Они отличаются легкой текстурой, но при этом содержат большое количество активных ингредиентов. Эти средства обычно выпускаются во флаконах с пипетками, чтобы их было удобно наносить на кожу. Но иногда их эффект существенно снижается из-за недочетов, которые мы допускаем при нанесении. В статье мы расскажем об ошибках, которые сделают любую сыворотку менее действенной.

Вы наносите сыворотку поверх крема

Порядок нанесения уходовых средств очень важен. Специалисты рекомендуют использовать сыворотку перед увлажнением. Это касается как утренних, так и вечерних процедур.

Если вы наносите увлажняющие и солнцезащитные кремы перед сывороткой, то ее эффект будет снижен. Эти средства оседают на коже и блокируют проникновение продукта.

Наносите увлажняющий крем через 15-20 минут после сыворотки. Он “запечатает” продукт внутри вашей кожи и позволит ему действовать длительное время.

Вы не очищаете кожу

Сыворотки оказывают полезное действие, когда приникают в глубокие слои эпидермиса. Чтобы они выполняли свою задачу, вам необходимо хорошо очистить кожу. Это позволяет удалить загрязнения и омертвевшие частицы эпидермиса, которые препятствуют глубокому проникновению компонентов сыворотки.

Нанесение сыворотки без очищения кожи также может закупорить поры, что способствует появлению угрей.

Очищайте кожу с помощью тоника. Если вы используете сыворотку вечером, то предварительно удалите с лица всю косметику.

Кроме очищения перед нанесением сыворотки нужно провести отшелушивание. Эта процедура открывает новый слой кожи и позволяет продукту проникать глубоко в поры. Отшелушивание необходимо проводить 2-3 раза в неделю.

Вы нерегулярно наносите средство

Сыворотки оказывают благотворное действие на кожу только при регулярном нанесении. Большинство из них предназначены для ежедневного использования, два раза в день. Старайтесь придерживаться этой частоты и не пропускать процедуру.

Вы наносите слишком много средства

Сыворотка – довольно мощное средство для кожи. Как уже упоминалось, она содержит большую концентрацию активных веществ. Поэтому ее нужно наносить в очень малом количестве. Оно должно составлять не более 3-4 капель. Избыточная дозировка продукта может стать причиной аллергических реакций.

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Вы используете неподходящий продукт

Многие женщины при выборе сыворотки “ведутся” на модные тренды. Но это не тот случай, когда следует обращать внимание на популярность средства.

Сыворотка – это продукт, который нужно подбирать в соответствии с типом вашей кожи и в зависимости от проблем, которые вам нужно решить. Перед ее выбором желательно проконсультироваться с косметологом. Если вы начнете использовать неподходящее средство, то оно принесет только вред.

Существуют разные типы сывороток: увлажняющие, антивозрастные, отбеливающие, отшелушивающие и многие другие. Каждый вид средства имеет свое назначение. Например, увлажняющая сыворотка полезна для сухой кожи, но она будет неэффективна для жирного эпидермиса со склонностью к появлению угрей.

Вы смешиваете несовместимые сыворотки

Многие женщины любят использовать комбинацию двух и более сывороток. Но это не всегда приносит двойную пользу. Существуют продукты с несовместимыми ингредиентами или несочетаемыми текстурами.

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Например, нельзя смешивать густые и более жидкие сыворотки. Они по-разному ложатся на кожу и мешают друг другу действовать.

Смешивание некоторых продуктов может привести к слишком низкой или чрезмерно высокой концентрации активных веществ. В первом случае комбинация сывороток может вызвать раздражение кожи, а во втором – оказаться неэффективной.

Это не означает, что любые сыворотки нельзя смешивать. Но необходимо проявлять осторожность. Если продукты содержат преимущественно увлажняющие компоненты, то их можно комбинировать с аналогичными средствами. Если же в состав сыворотки входит ретинол или витамин C, то смешивание не допускается.

Вы смываете состав

Многие женщины смывают сыворотку после применения. Это снижает ее эффективность, так как вы удаляете большую часть средства. Чтобы продукт оказал полезное действие, он должен полностью впитаться.

При нанесении сыворотки рекомендуется делать легкий массаж лица. Это улучшит усвоение кожей полезных элементов.

Вы используете для лица и век одну и ту же сыворотку

Нельзя мазать одним составом лицо и веки. Для зоны вокруг глаз вам потребуется отдельная сыворотка. Этот участок требует деликатного подхода.

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Кожа вокруг глаз отличается нежностью и чувствительностью. Сыворотка для лица не подходит для такого эпидермиса, так как содержит слишком высокую концентрацию активных ингредиентов. Она может вызвать раздражение кожи.

Кроме этого сыворотка для век должна содержать антивозрастные компоненты, которые не всегда присутствуют в продукте для лица.

Также не стоит наносить сыворотку для век на лицо. Она содержит пониженную концентрацию активных веществ и может оказаться недостаточно эффективной.

Вы не следуете инструкции

К качественным продуктам всегда прилагается инструкция по применению. Внимательно прочитайте ее. Вы узнаете о способе использования продукта и противопоказаниях.

Эти рекомендации нельзя игнорировать. Например, в инструкции указано, что сыворотка предназначена для женщин 45+. Если вам 35 лет, то использовать такой продукт не стоит. Он содержит много антивозрастных компонентов, которые могут нанести вред вашей коже.

Вы не используете сыворотку курсами

Многие виды сывороток действуют уже через несколько дней. Их активные ингредиенты работают быстро. Такие средства предназначены для ежедневного применения.

Но некоторые типы сывороток следует использовать курсами. Обратите внимание на инструкцию к средству. Если продукт рекомендуется использовать пару недель, а затем требуется сделать перерыв на 1 месяц, то следуйте этому указанию. Если применять такое средство слишком долго, то это может вызвать раздражение кожи.

Вы неправильно храните средство

Многие сыворотки требуют хранения в холодильнике. Но это относится не ко всем продуктам. Некоторые средства не следует наносить на лицо в холодном виде. Чтобы узнать о правильных условиях хранения, изучите инструкцию к сыворотке.

Заключение

Старайтесь не допускать ошибок при использовании сывороток. Это позволит продукту полностью проявить свои полезные свойства.