 

Центр аддитивных технологий Росатома открыли в Нижнем Новгороде

03.02.2023, 18:18, Новости дня
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Центр аддитивных технологий Росатома открыли в пятницу на базе опытного конструкторского бюро машиностроения им. И. И. Африкантова в Нижнем Новгороде. На площадке будут заниматься внедрением промышленной 3D-печати в атомной отрасли.

«Это третий центр аддитивных технологий, который мы открываем в Росатоме. С 2019 года Росатом работает по выполнению соглашения, которое мы заключили с правительством Российской Федерации по развитию такого направления, как технологии новых материалов и веществ. Всего в этой программе четыре направления, <…>. Кроме <…> [аддитивных технологий], это композитные материалы, это редкоземельные металлы, это цифровое материаловедение», – рассказал ТАСС первый заместитель гендиректора – директор блока по развитию и международному бизнесу Росатома Кирилл Комаров.

Центр на базе «ОКБМ Африкантов» оборудован промышленными 3D-принтерами, которые работают по современным технологиям прямого лазерного выращивания (DMD, печать нержавеющей сталью), селективного лазерного сплавления (SLM) и пластиковой печати. Сейчас идет отработка печати нержавеющей сталью и титановым сплавом методом SLM. Все это позволит производить уникальное оборудование для атомной отрасли экономичным и быстрым способом 3D-печати.

Комаров отметил, что на сегодняшний день любое современное машиностроительное производство немыслимо без аддитивных технологий. «Есть позиция аналитическая, она говорит о том, что к 2030 году примерно две трети всех промышленных продуктов в мире будут изготавливаться с применением комплектующих, в составе которых есть либо полностью, либо частично сделанные аддитивными методами изделия», – добавил первый заместитель гендиректора Росатома.

Благодаря центру в «ОКБМ Африкантова» смогут оптимизировать процессы в производственной деятельности. «Задача, конечно же, отработав применение аддитивных технологий в атомной отрасли, где всегда самые высокие требования, <…> максимально после этого тиражировать эти технологии по всей нашей стране», – сказал он.

Опытное конструкторское бюро машиностроения им. И. И. Африкантова выполняет функции главного конструктора и поставщика реакторных установок различного типа и назначения. Гендиректор предприятия Дмитрий Зверев рассказал журналистам, что объемы производства на предприятии будут расти. «В новых проектах, я рассчитываю, что уже пойдут детали, изготовленные таким методом, и пойдет окупаемость, о которой мы говорим», – сказал Зверев.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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