Авиаэксперт назвал условия для появления прямых рейсов в Африку и Непал

Если туроператоры увидят потребность российских граждан в прямых авиаперелетах в страны Африки и Непал, то будет смысл организовывать с этими странами прямое авиасообщение, сказал газете ВЗГЛЯД руководитель отраслевого портала «Авиа.ру» Роман Гусаров, комментируя соответствующее предложение Росавиации авиакомпаниям.

В Росавиации предложили российским авиакомпаниям организовать прямые рейсы в ряд стран Африки и Непал, передает «Коммерсант». Отмечается, что во время пандемии интерес россиян к этим странам значительно увеличился, однако цены на билеты высоки. Сейчас рейсы в африканские страны не организовываются из-за нехватки самолетов с необходимой регистрацией.

«В Африку мы не так много летали и до пандемии коронавируса. В первую очередь, это были туристические чартеры. Основными направлениями у российских авиакомпаний, все-таки, были Европа, Средиземноморье, Ближний восток, Юго-Восточная Азия, немножко летали в Америку и латинскую Америку. Для полетов в африканские страны нужны большие дальнемагистральные самолеты и какой-то более-менее значительный пассажирский поток», – говорит Гусаров.

Он подчеркивает, что ранее большого стабильного массового трафика в африканские страны не наблюдалось. Более того, в РФ есть определенная категория людей, которая вовсе никуда кроме египетского или турецкого курорта не летала и не желает летать. Однако в ситуации, когда из-за пандемии был закрыт почти весь мир, а выехать никуда было нельзя, люди успели соскучиться по путешествиям.

«Россию уже за эти два года посмотрели, Европа сейчас закрыта, остается Юго-Восточная Азия и Ближний восток. Есть определенная часть людей, которые готовы увидеть какие-то новые места. В этом отношении я думаю, что Африка – интересное направление, но посмотрим, как ситуация будет развиваться, все зависит от рынка», – рассуждает авиаэксперт.

По словам Гусарова, российским авиакомпаниям нет никакого смысла налаживать прямое авиасообщение со странами Африки и Непалом, если на лайнерах будет недостаточно туристов. «Все зависит теперь от туроператоров. Если они будут набирать народ по этим направлениям, то все будет организовано», – отмечает собеседник.

При этом он обращает внимание на то, что если достаточного турпотока все-таки не будет, то туристы все равно смогут посещать эти страны, транзитными авиарейсами, например через Объединенные Арабские Эмираты.

В конце января Москва подписала соглашение о безвизовых поездках с африканской страной Эсватини. Документ был подписан в рамках поездки министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова по странам Африки.

—