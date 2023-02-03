 

Задержанного за вымогательство админа Telegram-канала «Новый век» арестовали

03.02.2023, 18:18, Новости дня
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Администратора Telegram-канала «Новый век» Александра Гусова отправили под арест в следственный изолятор по делу о вымогательстве, сообщили в Тверском суде Москвы.

Суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте Гусова до 2 апреля, его подозревают по статье «Вымогательство в особо крупном размере», сообщили в суде, передает ТАСС.

На данный момент решение еще не вступило в силу и может быть обжаловано.

В пятницу в ГУ МВД по Москве сообщили о задержании главы PR-агентства по делу о вымогательстве у предпринимателей денег. Источники указали, что речь идет о Гусове, он якобы вымогал у создателя Yota Альберта Авдоляна 12 млн рублей.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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