Задержанного за вымогательство админа Telegram-канала «Новый век» арестовали

Администратора Telegram-канала «Новый век» Александра Гусова отправили под арест в следственный изолятор по делу о вымогательстве, сообщили в Тверском суде Москвы.

Суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте Гусова до 2 апреля, его подозревают по статье «Вымогательство в особо крупном размере», сообщили в суде, передает ТАСС.

На данный момент решение еще не вступило в силу и может быть обжаловано.

В пятницу в ГУ МВД по Москве сообщили о задержании главы PR-агентства по делу о вымогательстве у предпринимателей денег. Источники указали, что речь идет о Гусове, он якобы вымогал у создателя Yota Альберта Авдоляна 12 млн рублей.

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