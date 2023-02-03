Скандалы: Рука у горла

Главного олигарха Украины готовятся выслать в США

Февраль на Украине начался с очередного «дня длинных ножей» — череды обысков у чиновников и известных общественных фигур. Следователи пришли в том числе к олигарху Игорю Коломойскому (кличка Беня), которого обвиняют в причастности к растрате миллиарда долларов. По одной из версий, команда Зеленского готовится выдать предпринимателя США, где тому грозит многолетнее заключение. Первый шаг сделали еще в прошлом году, когда у олигарха отняли украинский паспорт. «Известия» разбирались в происходящем.

Как прошли обыски

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) и Бюро экономической безопасности (БЭБ) пришли с обыском к Игорю Коломойскому 1 февраля. Следственные действия связаны с махинациями в компаниях «Укрнафта» и «Укртатнафта» (первая — крупнейшая нефтедобывающая компания Украины, вторая — крупнейшая нефтеперерабатывающая).

Согласно пресс-релизу СБУ, расследуется десять преступных эпизодов. Среди них — вывод крупных партий нефтепродуктов на аффилированные компании, уклонение от уплаты налогов, создание безнадежных задолженностей у заводов. Всё это, отмечают в СБУ, привело к обесцениванию активов «Укртатнафты» и «Укрнафты». Общая сумма хищений оценивается в 40 млрд гривен ($1,08 млрд).

Следователи также пришли «по адресам вероятного хранения нефтепродуктов в разных регионах Украины» и к другим руководителям финансово-промышленной группы Коломойского. Имена их, впрочем, не называются. «Топ-менеджменту «Укртатнафты» объявлено о подозрениях в совершении уголовных правонарушений», — говорится в сообщении СБУ.

Чем известен Коломойский

За последнее десятилетие Игорь Коломойский пережил несколько взлетов и падений. В 2013–2014 годах он поддержал майдан, благодаря этому после бегства из страны Виктора Януковича упрочил свои позиции в украинской власти. Сам олигарх занял пост губернатора Днепропетровской области, его приближенные контролировали Запорожскую, Одесскую и Харьковскую области. Магнат последовательно боролся за торжество новой власти: снаряжал националистические батальоны, терроризировал противников майдана. И безудержно богател на тендерах, энергетических схемах и господдержке его Приватбанка.

Скоро майданная власть укрепилась, и олигарх превратился из союзника в конкурента. Президент Петр Порошенко добился национализации Приватбанка, пытался поставить под свой контроль «Укрнафту» и «Укртатнафту». Весной 2015 года в Киеве заметно заискрило — Коломойский ввел в город батальон «Днепр-1», занял офисы своих компаний. Разряжать ситуацию пришлось лично послу США Джеффри Пайетту. Тот уговорил олигарха прекратить сопротивление и оставить пост губернатора. Коломойскому пришлось согласиться и покинуть страну.

После этого он жил в Израиле и Швейцарии, а в 2019 году совершил впечатляющий камбэк. Его медиа и пиар-ресурсы сначала создали образ народного президента, а потом перенесли кино в жизнь: актер Владимир Зеленский без какого-либо политического опыта одержал разгромную победу на президентских выборах. В том же году Коломойский смог провести в Верховную раду до 70 лично преданных ему депутатов.

Казалось, жизнь удалась. Олигарх начал выигрывать суды и выгодные тендеры, добился для своих предприятий скидки на электроэнергию. В то время он часто общался с журналистами и не скрывал хорошего настроения. «Переписываемся по WhatsApp (принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской): хиханьки да хаханьки, шутим», — говорил магнат об отношениях с Зеленским.

За взлетом, однако, последовало новое падение. С одной стороны, зависимость от «политического отца» тяготила Зеленского. С другой стороны, возвышение олигарха не устраивало американцев. Те в принципе нацелились на замену украинских богачей транснациональными корпорациями. А к Коломойскому были особые претензии. Вашингтон чувствовал конкуренцию за влияние на Зеленского. По ряду свидетельств, именно Беня организовал скандальную прослушку разговоров Петра Порошенко и Джозефа Байдена.

В результате политическое влияние олигарха стало сокращаться. Должности главы офиса президента лишился его приближенный Андрей Богдан, подконтрольные депутаты переориентировались на команду Зеленского. Пострадали и финансовые интересы. Правительство ввело высокие пошлины на импорт электроэнергии, предприятия Коломойского оказались в минусе. Верховная рада приняла закон, который фактически запретил повторно приватизировать Приватбанк.

Позже возникли новые проблемы. В 2021 году Зеленский предложил создать реестр олигархов, в минюсте при этом говорили, что Коломойский подходит под определение. «Не хотелось бы, конечно, быть белой вороной и оказаться в списке одному. Но я по большому счету уже привык, теперь еще и официально в реестр внесут. Костюм сошью и нашью на него звезду «Олигарх», — говорил он.

Параллельно в США Коломойский стал фигурантом уголовных дел об отмывании денег, Вашингтон ввел против олигарха санкции. «Он участвовал в коррупционных действиях, которые подорвали верховенство закона и веру украинцев в демократические институты, в том числе использовал свое политическое влияние и официальные полномочия для личной выгоды», — говорил госсекретарь Энтони Блинкен.

После начала российской военной операции у Коломойского появились новые сложности. Пользуясь военным положением, правительство Украины национализировало «Укрнафту» и «Укртатнафту». А медиаимперия олигарха фактически оказалась под контролем офиса президента — телеканалы вынужденно стали крутить единый телемарафон об успехах Украины в борьбе с Россией. По итогам 2022 года состояние Коломойского сократилось вдвое — вместо $1,9 млрд у него теперь $850 млн.

Что будет дальше

На полном серьезе на Украине обсуждается возможность выдачи Коломойского США, где его могут приговорить к длительному тюремному заключению. Законодательство Украины запрещает экстрадицию граждан иностранным государствам. Но работа кипит. Летом прошлого года Коломойского лишили украинского паспорта (но еще не гражданства). Советник офиса президента Украины Сергей Лещенко прямо проговаривал возможный сценарий. «Его лучше отдать Америке. Пусть она быстро проведет судебное следствие и поставит точки над i. Приговорит его, если посчитает нужным, к тюремному заключению, а конфискованные деньги будут переданы украинскому народу», — заявлял Лещенко.

Эксперты по-разному оценивают перспективы Коломойского. «Вероятность его экстрадиции в США ненулевая, он давно в поле зрения определенных американских ведомств. Это будет хорошим показателем состояния Украины. Выдадут — значит, Зеленский вообще ничего не решает. Не выдадут — все-таки минимальная субъектность у страны сохраняется», — говорит «Известиям» политолог Александр Дудчак.

Ведущий научный сотрудник Российского института стратегических исследований Олег Неменский говорит, что Коломойскому ничего не угрожает. «Обыски считаю спектаклем, «договорняком». Киев инсценирует борьбу с коррупцией, в том числе с олигархатом. Создает картинку для собственной общественности и западных стран. Вашингтон действительно озабочен разворовыванием помощи, которую отправляет на Украину. Но Киев отчаянно защищается, при всем информационном шуме реальных шагов не делает», — отмечает эксперт.

Он добавляет, что жесткие меры власти страны принимают только против тех, кто угрожает режиму Зеленского. «Коломойский при всех его минусах остается для правящей группы своим, а значит, может не беспокоиться», — считает Неменский.

Богдан Львовский

Оригинал материала: “Известия”