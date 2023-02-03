 

«Матерный диктант» во Всемирный день борьбы с нецензурной лексикой поможет детям запомнить слова, которые нельзя говорить

03.02.2023, 11:11, Разное
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3 февраля по всей России пройдёт «Матерный диктант».

Школьники под диктовку запишут все слова, которые запрещено произносить. В этом году диктант включает не только обсценную лексику, но и вполне цензурные ранее слова, употребление которых не приветствуется.

Несмотря на то, что русский язык располагает крупнейшим из всех языков бранным тезаурусом, Всемирный день борьбы с нецензурной лексикой Россия отмечает впервые. На подготовку к его празднованию было выделено недостаточно времени, поэтому из праздничных мероприятий состоится только диктант. Читать текст диктанта будет известный российский драматург Николай Коляда, который славится своим умением вовремя вставить «солёное словцо».

– Учёные спорят, является ли Русь родиной нецензурной брани. Но, даже если не является, ни одна страна в мире не вложила в обсценный словарь столько души и фантазии. Буквально из трёх-четырёх корней мы вырастили ветвистое дерево русского мата, создав сотни существительных, десятки прилагательных и даже матерные деепричастия! – заявил ректор МГУ Виктор
Садовничий.

Текст диктанта заранее не публикуется, однако у него уже нашлись критики. Одни указывают на неоднозначность написания русских бранных слов и потому ожидают разногласий при оценке, другие уверены, что наиболее популярные слова в текст диктанта не попали, третьи недовольны, что детей на час задержат после занятий.

Подробный орфографический и фонетический разбор вошедших в диктант слов вечером в пятницу покажут по Первому каналу.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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