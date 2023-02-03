Фото дня: Брэдли Купер с дочерью Леей на прогулке в Нью-Йорке

Пока все гадают, насколько у Ирины Шейк и Брэдли Купера все серьезно на этот раз, и каковы шансы пары не разбежаться после планов на еще одного ребенка, голливудский актер весело проводит время с 5-летней дочерью Леей. Фотографии можно посмотреть в нашем Telegram-канале.

Папарацци сфотографировали звезду с малышкой во время прогулки. Купер вместе с Леей гуляли по улицам Нью-Йорка. Брэдли был одет в темно-синий пуховик и серые джинсы, а его дочь — в белую шубку и шапку, а также сапоги в виде тигрят. Актер взял в руки небольшой красный рюкзак девочки, чтобы ей удобнее было резвиться на прогулке.

Супермодель Ирина Шейк и Брэдли Купер разошлись летом 2019 года после четырех лет отношений. За время, пока они были не вместе, Брэдли Куперу приписывали роман с коллегой по фильму “Звезда родилась” Леди Гагой, а также актрисой Аной де Армас (которая уже успела повстречаться и расстаться с Беном Аффлеком) и 46-летней американской активисткой и правой рукой Хиллари Клинтон Хумой Абедин. Однако на самом деле после расставания с Ириной Брэдли так ни с кем и не завязал отношений. А вот модель, напротив, успела повстречаться с арт-дилером Вито Шнабелем.

Однако осенью прошлого года в СМИ начала появляться информация о воссоединении пары.