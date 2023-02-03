В возрасте 88-ми лет ушел из жизни французский модельер Пако Рабан

В возрасте 88-ми лет умер французский модельер Пако Рабан. Информацию опубликовала газета Le Monde. Причина смерти не разглашается. Как сообщает издание, дизайнер скончался в своем доме в деревне Портсаль на северо-западе Франции.

Дом Paco Rabanne желает почтить память нашего дизайнера-визионера и основателя. Он был одной из наиболее важный фигур моды XX века, и его наследие останется постоянным источником вдохновения. Мы благодарны господину Рабану за создание нашего авангардного наследия и определение будущего с безграничными возможностями, – говорится в заявлении бренда.

Пако Рабан родился 18 февраля 1934 года в Стране Басков и приобрел известность в 1960-е годы. Первую коллекцию модельер представил в 1966 году в Париже. Одежда впервые была выполнена из альтернативных материалов: пластика, бумаги и металла. Наряды от Рабана носили мировые звезды кино, в том числе Одри Хепберн и Джейн Фонда. Модельер отошел от дел 1999 году, после чего редко принимал участие в публичных мероприятиях.