Спрей для загара убираем с помощью стирального порошка и воды: 7 типичных пятен от косметики и способы их удаления

К сожалению, при неосторожном использовании косметики на вещах могут остаться не очень привлекательные пятна. Очень жаль испорченной вещи, которую придется выбрасывать (или она потеряет товарный вид), а этого допустить нельзя. Как удалить загрязнения от косметических средств, рассмотрим в этой статье.

Тональная основа

Если вы случайно испачкали одежду тональным кремом, смочите пятно холодной водой и нанесите немного крема для бритья. Затем, используя зубную щетку, или просто руками вотрите крем. Немного потрите, затем смойте водой, и, если пятно все еще на месте, используйте спирт (нанесите немного спирта непосредственно на пятно, затем потрите и постирайте). Ключевым является слово «холодная» (или «прохладная»), никогда не используйте горячую воду, поскольку она заставляет тональный крем еще глубже впитываться в волокна и отстирать пятно будет крайне проблематично (или даже невозможно, может остаться бежевый след).

Сухие косметические средства (пудра, тени, румяна и пр.)

Если вы просыпали пудру или тени на ковер или от них остался след на вашей одежде, побыстрее разведите одну столовую ложку средства для мытья посуды с двумя стаканами прохладной воды. Затем возьмите чистую тканевую салфетку, обмакните ее в раствор и прикладывайте к загрязненной поверхности. Не втирайте, а именно промокайте до тех пор, пока пятно ни исчезнет. Если загрязнится салфетка, поверните ее другой стороной или возьмите новую. Меняйте чистые салфетки столько, сколько надо, до полного исчезновения пятна.

Губная помада

Жирная губная помада может оставить на вещах яркое пятно, отстирать которое будет нелегко (даже если цвет самой помады не будет ярким, пятно из-за большого количества жира и пигмента однозначно будет заметным). Поэтому, как только вы это обнаружите, натрите след от помады обычным мелом. Нанесите его достаточно много, затем отправьте вещь в стирку (или постирайте вручную, все зависит от структуры ткани). Если мела нет, не отчаивайтесь, поскольку удалить пятно поможет раствор лимонного сока и пищевой соды. Соедините ингредиенты один к одному (ложку сока с ложкой соды) и нанесите на пятно. Подождите тридцать минут, затем постирайте обычным способом, не забудьте о многократном полоскании, оно не повредит.

Краска для волос

Если вы забыли надеть старую футболку и случайно испачкали красивую вещь краской для волос, попробуйте отстирать пятна стиральным порошком, в качестве которого вы на сто процентов уверены. Есть вариант замочить изделие в растворе воды и отбеливателя (для белых или цветных тканей в зависимости от цвета вашей одежды). Следуйте инструкции на этикетке во время приготовления раствора, время также выдерживайте ровно столько, сколько написано. Если не поможет и это, найдите в магазине специальное средство для снятия краски (некоторые производители включают такие средства в состав красок для волос).

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Глиняные маски

Пятна от глины после использования маски могут остаться на полотенце после не очень тщательного умывания, и это вас может огорчить. Отстирать глину обычным способом будет проблематично, поэтому нанесите на пятно раствор из стакана уксуса и трех столовых ложек соли. Оставьте на тридцать минут, после чего можете постирать изделие обычным способом. Наверняка потребуется дополнительное полоскание, поэтому полощите столько раз, сколько нужно, чтобы избавиться от запаха уксуса. Если вы его ощущаете и после нескольких полосканий, не огорчайтесь, а вывесите изделие сушиться на свежем воздухе. Максимум через час запаха уксуса не будет, обычно происходит именно так.

Автозагар

Те, кто пользовался спреем для загара, знают, что он способен испачкать одежду или белье. Поэтому после нанесения автозагара на кожу постарайтесь не надевать светлую одежду и хотя бы первую ночь не спать на светлом постельном белье. Однако, если вы об этом забыли или случайно испачкали какой-то предмет одежды или белья, есть верный способ избавиться от пятна. Разведите стиральный порошок водой до образования кашицы с пеной и нанесите на поверхность пятна. Подождите тридцать минут, после чего постирайте удобным для вас способом. Если будет необходимо, можно повторить процедуру, снова нанеся мыльный раствор порошка на испачканную поверхность.

Лак для ногтей

Если вы случайно пролили лак для ногтей на ковер или испачкали им одежду, у вас есть способ избавиться от пятна. Для начала смочите пятно холодной водой, затем обработайте его лаком для волос (распылите струю на проблемный участок). Начинайте очищать тканевой салфеткой круговыми движениями, смачивая ее медицинским спиртом. Затем возьмите зубную щетку (или просто небольшую щетку), продолжая добавлять холодную воду. После этого используйте средство для снятия лака без ацетона до тех пор, пока пятно не исчезнет (средство с ацетоном может повредить цвет, поэтому лучше использовать рекомендованное, но делать это также очень аккуратно).