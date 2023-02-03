С широкими штанинами, клеш и скинни: джинсы с эффектом плоского живота для любого телосложения и возраста

Наверняка вы хотели бы подобрать джинсы, которые идеально скроют все недостатки и подчеркнут достоинства вашей фигуры. Есть несколько фасонов и расцветок с так называемым эффектом плоского живота, которые подойдут представительницам прекрасного пола любого возраста. Остановите свой выбор на любом из предложенных вариантов.

С широкими штанинами

Широкие джинсы отвлекут внимание от живота и бедер, визуально сделают вас выше, а фигуру – стройнее. Отдайте предпочтение облегающему верху, и будете выглядеть на все сто.

Черные джинсы клеш

Во-первых, черный цвет стройнит, во-вторых, высокая посадка поможет вам скрыть живот. В-третьих, клеш внизу отвлечет внимание от живота и визуально сделает ноги выше и стройнее. Наверняка этих аргументов хватит для того, чтобы вы выбрали именно этот фасон.

Свободные прямые и высокие джинсы

Очень стильно смотрятся ровные джинсы с высокой талией. Живот однозначно останется незамеченным, даже если цвет не будет темным. Отдайте предпочтение старой проверенной и надежной классике, она не подведет.

Высокие джинсы оверсайз

Они также очень стильно смотрятся, являются трендовыми и наверняка помогут спрятать животик. Речь, конечно же, идет о высокой талии, даже можно сказать, завышенной, которая визуально поднимет линию талии.

Скинни

Джинсы скинни обладают утягивающим эффектом, поэтому вам будет легко несколько втянуть живот и спрятать его от посторонних глаз.

Вы можете надеть не очень обтягивающий или даже свободный верх, фигура будет выглядеть более утонченной.

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Укороченные джинсы

Модель укороченных джинсов с высокой посадкой поможет вам отвлечь внимание от живота и бедер.

Основной акцент будет направлен на щиколотки, поэтому вы должны позаботиться о красивой обуви. Стильные ботильоны идеально подойдут к данному образу.

В стиле бохо

Также очень удачный вариант с высокой посадкой и умеренным облеганием, который идеально скрывает живот. Если вы предпочитаете этот стиль в одежде, наверняка остановите свой выбор именно на таких джинсах.