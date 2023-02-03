Трамп дал короткий совет Байдену по уничтожению шара-шпиона в небе над США

Бывший президент США Дональд Трамп рассказал, что следует сделать с китайским разведывательным шаром, который последние несколько дней перемещается над территорией США.

«Сбейте шар», – цитирует Трампа РИА «Новости».

В свою очередь член Палаты представителей Конгресса Марджори Тейлор Грин заявила, что президент Джо Байден немедленно должен сбить шар. Она подчеркнула, что Трамп бы «никогда не стал терпеть подобное», как и многие другие вещи, связанные со страной.

Ранее пресс-секретарь Пентагона генерал ВВС США Патрик Райдер заявил, что разведывательный воздушный шар заметили над континентальной частью страны. При этом Пентагон пока решил не сбивать объект. Вашингтон связался с Пекином и предупредил, что сделает все для защиты людей и территорий.

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