Трамп дал короткий совет Байдену по уничтожению шара-шпиона в небе над США
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Бывший президент США Дональд Трамп рассказал, что следует сделать с китайским разведывательным шаром, который последние несколько дней перемещается над территорией США.
«Сбейте шар», – цитирует Трампа РИА «Новости».
В свою очередь член Палаты представителей Конгресса Марджори Тейлор Грин заявила, что президент Джо Байден немедленно должен сбить шар. Она подчеркнула, что Трамп бы «никогда не стал терпеть подобное», как и многие другие вещи, связанные со страной.
Ранее пресс-секретарь Пентагона генерал ВВС США Патрик Райдер заявил, что разведывательный воздушный шар заметили над континентальной частью страны. При этом Пентагон пока решил не сбивать объект. Вашингтон связался с Пекином и предупредил, что сделает все для защиты людей и территорий.
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