Умер французский модельер Пако Рабан

На 89-м году жизни умер известный модельер из Франции Пако Рабан, об этом сообщил Дом моды Paco Rabanne в пятницу.

Пако Рабан умер в возрасте 88 лет 3 февраля, сообщили в Доме моды, передает РИА «Новости». Причина смерти не раскрывается.

Издание Telegramme указало, что модельер умер в доме в деревне Портсаль департамента Финистер, в северо-западной части страны.

Пако Рабан родился в Стране Басков в 1934 году, отец сражался на стороне республиканцев, он погиб в 1939 году. Мать забрала его и других детей и ушла во Францию. Там Рабан изучал архитектуру, но позже стал модельером. В 1969 году он создал свои первые духи.

Участвовал в борьбе со СПИДом, в 2007 году в ходе акции по сбору средств для борьбы с заболеванием посетил Россию.

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