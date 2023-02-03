Bloomberg: Турция может к марту одобрить членство Финляндии в НАТО

Турция может уже к марту одобрить вступление Финляндии в НАТО, при этом Швеции это решение может не коснуться, сообщили СМИ.

Bloomberg со ссылкой на информированные источники пишет, что президент Турции Тайип Эрдоган близок к тому, чтобы заявить, что шаги, которые Финляндия предприняла по проблемам в сфере безопасности, достаточны для ратификации членства страны в НАТО.

По словам источника, заявление об этом может быть сделано до того, как турецкий парламент уйдет на каникулы в середине марта перед выборами, намеченными на май, передает РИА «Новости».

Отмечается, что это отражает поддержку Эрдоганом расширения НАТО, однако «статус Швеции остается неясным».

Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что Анкара примет положительное решение по членству Хельсинки в НАТО в случае адекватной позиции Финляндии. В среду генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Швеция и Финляндия войдут в Североатлантический альянс, несмотря на позицию Анкары.

Напомним, лидер датской ультраправой партии «Жесткий курс» Расмус Палудан получил разрешение провести у посольства Турции в Стокгольме акцию с сожжением Корана. МИД Турции осудил сожжение Корана в Стокгольме и призвал предпринять конкретные шаги по борьбе с терроризмом.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара не видит смысла в переговорах с Финляндией и Швецией по вопросу их вступления в НАТО. До этого Турция предупредила Швецию о вето на членство в НАТО после сожжения Корана у посольства Турции в Стокгольме.

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