Мнение: Британской экономике плохеет, инфляция в Великобритании и авторское-право по-британски

1. Прогнозы по экономике России в последние месяцы раз за разом улучшаются. Прогнозы по экономике Британии – ухудшаются (ссылка):



МВФ обновил экономические прогнозы на 2023 год. Многие страны – включая Россию, США и Европу – может ждать более значимый рост, чем ожидалось ранее.

Но есть среди всех стран одно исключение – это Соединённое Королевство. Британская экономика в 2023 году рискует упасть на 0,6% – и Лондон столкнётся с самой болезненной рецессией среди стран G-20. Даже у России, несмотря на все санкции, будет наблюдаться рост экономики – но не у Британии. Лондон ни по уровню ВВП, ни по реальным доходам населения не способен вернуться в свой 2019 год – последние три года для него оказались полностью потерянными.

Причины неурядиц в Британии – энергокризис, низкая производительность труда и высокая инфляция. Особую роль сыграла и волна забастовок, которая и не думает заканчиваться. Теперь к ним присоединились учителя в Шотландии и пожарные – а общее число бастующих перешагнуло полмиллиона.

Британская экономика – одна из самых глобализированных в мире и очень зависимая от импорта всего, включая продовольствие и энергоносители. Поэтому по ней так сильно и ударили санкционные войны – когда доходило до того, что даже стал ощущаться дефицит белой рыбы, закупаемой у России.

Не помогает и премьерская чехарда, с которой почти нереально выработать вменяемую экономическую политику. Последовательность выражается только в следовании украинской повестке – но только ей постоянно кормить беднеющее население в условиях кризиса не получается.

2. В Британии изо всех сил ищут хоть какие-то экономические победы на фоне общей безнадёги. Например, радуются тому, что инфляция (официальная) слегка снизилась, хотя и остаётся невероятно высокой по меркам британской экономики (ссылка):



Уровень инфляции в Великобритании упал до трехмесячного минимума в декабре, рост цен составил 10,5 процента. Об этом пишет Reuters.

Инфляция снижается второй месяц подряд. В ноябре показатель быть на уровне 10,7 процента, в октябре — 11 процентов. Пик инфляции уже пройден, считает руководитель отдела исследований Британской торговой палаты Дэвид Бхарьер. При этом инфляция остается в пять раз выше целевого показателя правительства в два процента.

3. Десятилетиями нам рассказывали, как западные и прежде всего англосаксонские страны тщательно относятся к вопросу авторского права. Мол, это, наряду с демократией и свободой, основа их экономических успехов. Что же: теперь выясняется, что когда речь идёт о русских, авторским правом можно пренебречь (ссылка):

Английское издательство ворует доходы русского фотографа Арсения Котова, чтобы перевести их на поддержку Украины.

Самарский фотограф Арсений Котов получил письмо из британского издательства, публикующего его книги о советской архитектуре. Арсению объявили, что он больше не будет получать гонорары, поскольку поддерживает СВО и свою страну. Доходы фотографа от продажи книг должны были составить около $8 тыс — это сумма, вырученная примерно за год (с начала СВО).

«Я уже нашел адвоката в Британии — будем защищаться, но адвокат считает, что сегодняшний британский суд оставляет мало надежды на справедливое решение в таких случаях», — рассказал Readovka Арсений Котов.

Попытка издательства украсть эти деньги нарушает условия контракта с Арсением и фактически является актом цензуры в отношении российского фотографа. Более того, по словам представителя издательства, все полученные от продажи книг доходы будут отправлены на помощь «простым украинцам», а фактически — в фонды, спонсирующие ВСУ.